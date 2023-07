Díaz, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

L'actual vicepresidenta del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, compartirà 2 actes de la campanya electoral del 23 de juliol amb la líder de Podem, Ione Belarra, i també desplegarà mítings amb altres dirigents polítics de la resta de forces d'esquerra que componen la coalició, com és el cas de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, i la líder de Más Madrid, Mónica García.

D'altra banda, no es preveu en aquest calendari la presència de la titular d'Igualtat, Irene Montero, que no figura a les llistes. Segons indiquen des de Sumar, es posarà èmfasi sobretot en candidats, encara que serà una "campanya coral" amb destacats líders de les forces progressistes en diversos esdeveniments.

La candidatura té previst una vintena d'actes durant la campanya electoral (així com el tram final de precampanya) amb què volen arribar gairebé a tot el territori nacional, i el lema del qual serà És per tu per focalitzar que el missatge estarà centrat en les propostes per a les majories socials, com ha explicat aquest dilluns 3 de juliol el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.

BELARRA AL COSTAT DE DÍAZ A NAVARRA I AL TANCAMENT DE CAMPANYA

Des de la candidatura han subratllat que Díaz i Belarra compartiran escenari als mítings previstos a Navarra i al tancament de campanya, que tindrà lloc a Madrid el dia 21 i on s'espera que hi hagi una imatge d'unitat entre tots els partits, atès que a aquest acte podria estar també Colau.

Per a la fase final de precamapanya Diaz visitarà aquest dimarts 4 Tenerife en un acte amb l'exdiputat Alberto Rodríguez, candidat d'aquesta circumscripció i impulsor de Drago Canarias, i dimecres anirà a Valladolid.

La formació obrirà la campanya electoral a Corunya el dia 6 amb un acte i la tradicional enganxada de cartells i amb el concurs de Colau i l'endemà la candidatura de Sumar serà a Saragossa, acompanyada entre d'altres per dirigents de la Chunta.