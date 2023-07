L'expresident espanyol. Foto: Europa Press

L' expresident del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero , ha considerat aquest dilluns 3 de juliol que és "impensable" que el PSOE cedeixi els seus vots al PP perquè no depengui de Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol. "No veig aquest escenari sota cap concepte. El PSOE ho va fer una vegada amb Mariano Rajoy per no repetir unes terceres eleccions i ens va costar un esquinç intern. De fet, Pedro Sánchez va protagonitzar la posició contrària, i el que és més important, el PP no ens ho va reconèixer mai. Sánchez va haver de repetir eleccions i ni tan sols se li va acudir al PP una abstenció", ha destacat en una entrevista concedida a TV3 .

La seva intuïció, ha dit, és que el PSOE serà la primera força política després de les eleccions i que podrà repetir el Govern de coalició d'aquest mandat, que ha elogiat malgrat que "no era fàcil".

Després que el líder del PP i candidat a les eleccions, Alberto Núñez Feijóo, hagi apel·lat a derogar el sanxisme , Zapatero li ha retret que és l'únic programa que té, cosa que "no resulta gaire atractiva".

"Però en 72 hores ja s'han derogat a si mateixos amb el pacte a Extremadura amb Vox després de dir que mai més, amb el canvi sobre la reforma laboral, i ara dient que respectarien l'impost a bancs i elèctriques, davant del qual es van oposar radicalment", ha opinat.

ESCENARI "MOLT OBERT"



Per Zapatero, els pactes amb Vox estan passant factura al PP i creu que les enquestes dibuixen un escenari "molt obert, en què la tendència sembla que qui està guanyant el debat és el PSOE davant de les dretes".

"Ja estem veient el PP a la defensiva. Els fonaments d'aquest antisanxisme són febles, de sorra. No tenen ni suport ni fortalesa", ha asseverat l'expresident del Govern, després d'explicar que el que més el preocupa d'una eventual aliança entre els populars i Vox és, segons la seva opinió, la radicalització política que comportarà i el negacionisme que es pot imposar en qüestions socials, de la ciència i de la cultura.

SOBRE PUIGDEMONT



En espera de la resolució europea que es coneixerà dimecres sobre la immunitat de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Zapatero ha manifestat que li agradaria que "tot es normalitzés" després del procés independentista del 2017 a Catalunya.

Per Zapatero, Sánchez ha obert un "camí" després del 2017 en què els indults i la taula de diàleg considera que han estat fonamentals així com el paper jugat pel primer secretari del PSC, Salvador Illa, en donar suport als Pressupostos de la Generalitat d'aquest any.

Partint del respecte a la justícia, ha advocat per tot allò que faciliti transitar cap a la normalització, el diàleg i el retrobament. "Desitjaria que aquesta situació, que tots coincidim que és anòmala del senyor Puigdemont fora de Catalunya i Espanya, en algun moment es recuperés i tornés una senda en què es pugui, des del respecte a la justícia, treballar per la recuperació d'aquesta situació. Tots han de posar de part seva", ha assegurat.

Després d'assegurar que sempre està disposat a ajudar, ha demanat esperar la sentència, tot i que ha recalcat que el president del Govern tindrà una resposta "de prudència i de respecte a la justícia" amb voluntat d'enriquir i cuidar el camí obert fins ara. dit.