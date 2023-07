Cartell de Desokupa / @EP

La plataforma Desokupa ha desplegat un lona al carrer madrileny d'Atocha contra el president del Govern, Pedro Sánchez, on es veu la seva cara, enfrontada a la de Daniel Esteve, propietari d'aquesta empresa de desokupació, amb el lema "Tu al Marroc, Desokupa la Moncloa".

Al cartell, ubicat al número 35 del carrer d'Atocha, a l'altura d'Antón Martín, es veu Sánchez amb cara de preocupació i per darrere seu apareixen una imatge del Falcon i la bandera del Marroc.

A més, al dorsal de la lona hi ha el missatge següent: "En vuit anys hem recuperat les cases de 7.600 famílies o condemnes. Us trobarem a faltar a tots". Sota l'escrit apareixen les imatges de dirigents de Podem com Irene Montero, Ione Belarra, Alejandra Jacinto, així com l'exvicepresident Pablo Iglesias, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián i l'exdiputat socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alies 'Tito Berni '.

EL PSOE DENÚNCIA LA LONA

Per part seva, el PSOE ha denunciat davant la Junta Electoral Central (JEC) aquesta lona. Fonts socialistes necessiten que també tenen previst emprendre accions jurídiques per la via penal contra el que consideren una "nova lona de l'odi", que Desokupa ha instal·lat al carrer Atocha.

"Esperem que aquestes pràctiques de campanya bruta siguin penalitzades pels ciutadans i ciutadanes, i que siguin condemnades per tots els partits polítics", han precisat des del PSOE, on consideren que "l'odi no pot ser protagonista de la campanya electoral".