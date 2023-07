PSC i Comuns avancen en el pacte per a la Diputació de Barcelona / @EP

Segueixen les negociacions entre partits per veure qui governa la Diputació de Barcelona . La portaveu del PSC, Elia Tortolero , ha assegurat aquest dilluns que els socialistes i els comuns tenen un acord " avançat " per a la Diputació de Barcelona i que el seu partit segueix negociant amb altres grups per governar a la corporació supramunicipal.

"Estem parlant amb tots excepte amb Vox ", ha dit en roda de premsa, i ha afirmat que en aquestes converses també hi ha ERC --encara que els republicans han descartat fins ara donar-los el govern de la Diputació als socialistes--.

Tortolero no ha concretat si es podria repetir per a la Diputació de Barcelona la suma de vots de PSC, PP i comuns amb què va ser elegit alcalde de Barcelona el socialista Jaume Collboni: “ És una negociació i serem discrets fins al final”.