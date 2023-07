@EP

La candidatura de Sumar-En Comú Podem aspira a quedar en segon lloc a Catalunya a les eleccions generals del 23 de juliol, per darrere del PSC, amb una campanya en què se centraran a "confrontar amb la dreta" i fer propostes en positiu .

En una trobada amb periodistes aquest dilluns, els comuns han explicat que aquest segon lloc el disputaran amb el PP i Junts, segons les seves dades, i aspiren a mantenir els set escons que tenen actualment, encara que no descarten poder créixer.

Treballaran en campanya per intentar quedar segons a Barcelona i aconseguir entrar així al Senat, i territorialment, centraran els seus actes a les àrees metropolitanes de les capitals de província, amb especial presència a Girona i Tarragona, on lluitaran per aconseguir representació.

El seu missatge estarà centrat en la confrontació amb la dreta, principalment amb el PP, i en fer una campanya en positiu, perquè consideren que “no n'hi ha prou amb la por a la dreta”, sinó que també volen parlar de temes de treball, cost de la vida i transició ecològica.

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, serà present en almenys dos actes del partit, i participarà a l'acte central que se celebrarà el 20 de juliol a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

A més dels membres de la candidatura, els actes també comptaran amb la participació de l?exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach.

La líder de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra; el portaveu de Sumar i eurodiputat dels comuns, Ernest Urtasun; el ministre d'Universitats, Joan Subirats, i la portaveu d'Habitatge de Sumar, Alejandra Jacinto, també participaran en algun dels actes a diferents punts de Catalunya.