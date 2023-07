Arxiu - Paperetes d'eleccions

Queden menys de 20 dies perquè se celebrin les properes eleccions generals. El proper 23 de juliol, Espanya es juga el destí dels seus propers quatre anys i és important que tots els ciutadans sàpiguen quines opcions de vot tenen a la mà. Les principals forces polítiques són més que conegudes, el PP, el PSOE, Vox i Sumar, però hi ha més partits d'àmbit territorial representats al Congrés dels Diputats.

Les principals forces estaran representades per Pedro Sánchez pel costat socialista, Alberto Núñez Feijóo pels populars, Santiago Abascal per la ultradreta i Yolanda Díaz per l'alternativa d'esquerres.

En el cas de Catalunya , hi ha quatre partits principals que es presenten: Junts, ERC, CUP i PDeCAT. Els líders de les quatre formacions seran:

Junts : Míriam Nogueras, diputada des del 13 de gener del 2016. Jaume Giró va estar a punt de presentar-se a les primàries per ocupar el seu lloc, però finalment es va desfer de la idea.

ERC : Gabriel Rufián, diputat des del 13 de gener del 2016, repetirà com a cap de la llista després d'haver-ho fet ja el 2019.

: Gabriel Rufián, diputat des del 13 de gener del 2016, repetirà com a cap de la llista després d'haver-ho fet ja el 2019. CUP: Albert Botran serà el candidat de la CUP per Barcelona. Des de l'any 2019, Botran ha estat diputat al Congrés dels Diputats, presentant-se llavors com el número dos a la circumscripció de Barcelona, encapçalada per Mireia Vehí. En aquesta ocasió, tant Albert Botran com Mireia Vehí es perfilen com a figures destacades de la candidatura, amb Botran representant Barcelona i Vehí a Girona

PDeCAT: Roger Montañola serà el cap de llista per Barcelona al 23J, i el seu segon serà Genís Boadella.



Pel que fa a la resta de formacions, estan agrupades per les diferents comunitats autònomes. Al País Basc , el PNB es presentarà amb els següents candidats: Aitor Esteban (Biscaia), Maribel Vaquero (Guipúscoa) i Mikel Legarda (Àlaba). Pel que fa a EH Bildu , els candidats són Mertxe Aizpurua (Guipúscoa), Oskar Matute (Biscaia) i Iñaki Ruiz de Pinedo (Àlaba).

El partit autonòmic gallec és el Bloc Nacionalista Gallec (BNG) , que anirà representat per Néstor Rego. Pel que fa a les formacions de les Illes Canàries, es presenten Coalició Canària , la candidata de la qual és Cristina Valido (Santa Creu de Tenerife), i Nova Canàries , representada per Luis Campos (Las Palmas).

Pel que fa a la comunitat d' Aragó , la formació que intentarà accedir al Congrés dels Diputats serà Coalició Existeix , amb els candidats següents: Diego Loras (Terol), Fernando Lozano (Osca) i Francisco Javier Juárez (Saragossa). Finalment, des de Castella i Lleó arribarà Soria ¡YA!, el candidat del qual serà José Ángel Ceña.

Les Juntes Electorals han proclamat un total de 1.090 candidatures per als propers comicis, 550 al Congrés i 540 més al Senat, i en aquest llistat no només hi ha els partits parlamentaris coneguts, sinó que hi ha formacions de signe molt variat, com els "obreristes" , "comunistes", "animalistes", "centristes" i fins i tot "bona gent" i tercera edat.



Pel que fa als partits catalans, trobem Units per la Solidaritat Internacional ( Units sí ), establerts a la província de Tarragona. Aquesta formació va néixer el 2015 i es defineix com una força d'"esquerra sense nacionalisme", que lluita "per la igualtat de tots els espanyols i una relació fraternal entre tots ells. Aquest any es presentaran només a Tarragona , encara que a les anteriors eleccions ho van fer també a Barcelona.

Una altra formació molt curiosa és Escons a Blanco, l''antipartit' que va néixer a Badalona ja fa 13 anys. Aquesta formació defensa el vot protesta i advoca per deixar buits els seients que s'aconsegueixin a les institucions. L'únic punt d'aquest partit és no prendre possessió dels seus càrrecs. De fet, segons indiquen a la seva pàgina web, qualsevol ciutadà es pot afiliar sense tenir compromís, simplement amb l'únic objectiu d'aconseguir completar les llistes i poder-se presentar.



Per tant, les opcions són molt variades i cada ciutadà haurà de triar la seva millor opció de cara al 23J.