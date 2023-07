El president del PP, Alberto Núñez Feijóo / @EP

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que el 'popular' Fernando López Miras està "legitimat" amb el 43% dels vots per governar en solitari a Múrcia i ha advertit el president d'aquesta formació, Santiago Abascal , que "no hi ha raons objectives perquè Vox negui el Govern al Partit Popular” en aquesta regió. Segons ell, si aquest partit decideix votar amb l'esquerra serà "un error que pagaran a les urnes" el 23 de juliol.

Així s'ha pronunciat Feijóo en una trobada organitzada pel diari La Razón , a la qual han assistit la secretària general del PP, Cuca Gamarra, i els presidents de Múrcia i Castella i Lleó, Fernando López Miras i Alfonso Fernández Mañueco, respectivament. A més, hi ha acudit el president del PPCV i candidat a la Presidència de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

Feijóo ha assenyalat que Pedro Sánchez segueix "tenint un col·laborador intens a la dreta del PP", en al·lusió a Vox. De fet, ha repassat algunes actuacions d?aquesta formació, com quan va ajudar el Govern amb els fons europeus o va presentar una moció de censura contra l?Executiu de PSOE i Unides Podem.

En aquest punt, ha retret a Vox que pretengui aprofundir en la "inestabilitat", com apunten algunes informacions periodístiques, en lloc d'"apostar pel canvi tranquil que ofereix i garanteix el Partit Popular".

"Ho estem veient sense anar més lluny en les resistències per impulsar un govern estable a la Múrcia, sense cap justificació, al meu entendre. No hi ha raons objectives perquè Vox negui el govern al PP a Múrcia , excepte l'interès pel follet que tenim a Espanya i que continuï el mateix”, ha asseverat.

AVISA QUE ELS VOTANTS DE VOX NO L'ENTENDRIEN

Després de justificar que Vox hagi demanat entrar al Govern d'Extremadura o del País Valencià perquè eren necessaris els seus vots per a la investidura, ha assenyalat que no passa el mateix a Múrcia. Per això, ha dit que no creu que "cap votant de Vox" pugui "entendre que es voti" amb l'esquerra al Parlament regional.

El líder del PP ha indicat que espera que Vox "sigui conseqüent", de manera que "si realment vol derogar el sanxisme, no ho validi". "Crec que Miras i el PP a Múrcia estan legitimats amb el 43% del vot, un percentatge superior al d'Andalusia, per governar", ha ressaltat.

APEL·LA AL VOT ÚTIL AL PP DAVANT LA DIVISIÓ DEL VOT DE CENTRE-DRETA

A més, Feijóo ha apel·lat al vot útil a les eleccions del 23 de juliol perquè la divisió del vot de centredreta els pot penalitzar en una vintena de províncies que reparteixen tres o quatre diputats. "Uneix i venceràs és el lema que m'inspira", ha postil·lat.

Feijóo ha confessat que té una "bona relació" amb Santiago Abascal i ha recordat que el president de Vox "prové del PP" i estava afiliat a la formació abans que ell. "Per tant, té més antiguitat al meu partit que jo", ha emfatitzat.

Tot seguit, ha reconegut que Abascal té "una cultura orgànica que probablement altres membres del seu partit no la tinguin". Tot i això, ha insistit que no es pot creure que Vox pot votar amb l'esquerra a Parlaments com el de Múrcia. "És un error que pagaran a les urnes", ha advertit.