Pedro Sánchez al programa d'Ana Rosa / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha al·legat avui després de ser preguntat si la finalitat justifica els mitjans, després d'haver realitzat acords amb Bildu per treure lleis endavant, que: "depèn" de si és per "revaloritzar" les pensions d'acord amb l'IPC o per aprovar la reforma laboral. Segons la seva opinió, el que és important és "el què, no el amb qui".

Així ho ha afirmat durant una entrevista al programa d'Ana Rosa Quintana, a Tele 5 on la presentadora li ha qüestionat que hagi pactat amb persones que volen separar-se d'Espanya.

Pedro Sánchez ha al·legat que ha buscat "vots sota les pedres" durant la passada Legislatura per fer reformes com la laboral, de la qual ha assegurat que ha portat gairebé 21 milions d'afiliats a la Seguretat Social o per revaloritzar les pensions.

"Pacte amb qualsevol grup parlamentari el que puguem posar en marxa un Ingrés Mínim Vital, o revaloritzar les pensions d'acord amb l'IPC, hi ha molt jubilats que veuen el seu programa i saben què ha significat la crisi financera i la resposta liberal que es va donar a aquesta crisi financera i la resposta neoliberal amb la congelació de les pensions que va fer el PP", ha argumentat el cap de l?Executiu.

Ha afegit que el PP ha votat contra la reconstrucció del Pacte de Toledo i la revaloració de les pensions i considera que "al final el més important és el què, no el amb qui".

Una afirmació davant la qual la presentadora li ha apuntat que això és "molt Maquiavel" i li ha preguntat si "el fi justifica els mitjans". La resposta de Pedro Sánchez ha estat: "Depèn, per exemple, si és per revalorar les pensions d'acord amb l'IPC o si és per fer una reforma laboral...".

Tot i això, Sánchez ha reiterat que no ha governat amb Bildu com afirma la dreta sinó que el que ha tingut amb aquest partit han estat acords puntuals per tenir els suports parlamentaris necessaris per tirar endavant algunes lleis.

Segons Pedro Sánchez, "cal tornar una mica al sentit comú en el debat polític" i això, ha assegurat, ha de portar que els ciutadans es plantegin quin ha estat el "full de serveis d'aquest Govern" i preguntar-se per què volen reelegir aquest president o canviar el Govern.

Ell defensa la seva reelecció per dues raons. Una d'elles és perquè considera que ha de consolidar molts dels "avenços aconseguits" i la segona, per evitar els "retrocessos" que s'estan veient a CCAA i ajuntaments amb els governs de PP i VOX, que considera d'"ultradreta" .

Segons la seva opinió, i de cara al 23 de juliol, només hi ha dues opcions, o un govern de progrés que representa ell o un "ultradretà" en què assegura que Feijóo ficarà Santiago Abascal a l'Executiu, com afirma que ahir va reconèixer el propi president del PP a l'entrevista que li van fer al mateix programa.

També ha acusat Feijóo d'haver mentit en dir ahir que el PP havia dit que havia pactat més vegades amb el PSOE per recolzar-lo en ajuntaments que amb Vox. "És mentida, hi ha hagut 140 acords del PP amb Vox", ha exclamat.

I s'ha mostrat molest perquè ahir el president del PP s'hi va referir com "aquest personatge", i ha advertit que "insultar en el debat polític ens degrada com a país".

A més, ha al·legat que una cosa és que ell canviï d'opinió per aconseguir l'objectiu de la convivència a Catalunya i una altra cosa que va dir el PP que si havia de perdre el Govern a Extremadura ho faria i després han pactat amb Vox obrint la porta a la ultradreta.

SOBRE FELIPE GONZÁLEZ RECORDA QUE EL PP ES VA NEGAR A DONAR SUPORT EL 2019



Pel que fa al que va dir ahir Felipe González que hauria de governar la llista més votada si no hi ha cap altra opció per evitar bloquejos, Pedro Sánchez ha recordat que ell va demanar governar en solitari i el PP "va votar en contra sistemàticament". Mentrestant, ha recordat, quan el PP va necessitar de l'abstenció del PSOE la va tenir --en relació amb la investidura de Mariano Rajoy--, encara que ha precisat que va ser en contra del seu criteri.

Pedro Sánchez ha reiterat les seves acusacions a la dreta per haver "inflat" el concepte de "sanxisme" amb la manipulació, la mentida i la maldat i ha assenyalat que aquests anys s'ha sentit dir que ell ha mentit i que és il·legítim per haver mentit als ciutadans. Però ha volgut deixar clar que ell ha canviat d'opinió en diversos assumptes, però no ha mentit.

En el cas de Catalunya, ha explicat que el seu canvi d'opinió és perquè ha volgut afavorir la convivència i encara que ha admès que a molts ciutadans no els va agradar veure que els líders independentistes sortissin de la presó, ell va prendre aquesta decisió "arriscada" i avui a Catalunya “es respira convivència”. Tant és així, ha afegit, que el PSC ara és la primera força en aquesta CCAA.

En qualsevol cas, ha assenyalat que aquesta campanya està sent "ben peculiar" i ha lamentat que es parli del "sanxisme" i no del que ha fet el Govern. Així, ha recordat que les tres preocupacions principals a l'inici de la Legislatura eren la desocupació i avui hi ha 21 milions d'afiliats a la Seguretat Social; la corrupció d'un partit sentenciat per finançament irregular i avui la conducta del Govern és "irreprotxable" i en tercer lloc, la preocupació amb Catalunya, on hi va haver una declaració unilateral d'independència i ell va apostar per construir la convivència.