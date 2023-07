Arxiu - L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont



Aquesta decisió ha obligat RTVE a retocar el seu pla de cobertura informativa per al 23-J. El primer document contemplava concedir a Junts l'1,18% del temps de cobertura als blocs informatius nacionals a Junts, i un altre 1,18% a Espai CiU-PDeCAT, pel fet que els vuit diputats que tenia inicialment al Congrés es van dividir en dos grups, quatre diputats per una banda i quatre per l'altra.

En atorgar la Junta Electoral Central els drets electorals íntegres de la coalició a Espai CiU-PDeCAT, RTVE ha corregit el pla i hi dedicarà el 2,36% del temps. Junts, el partit que va fundar Puigdemont, desapareix del pla de Ràdio Televisió Espanyola pel que fa a la cobertura dels partits als blocs informatius nacionals.