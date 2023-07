L'exlíder del PP, Pablo Casado / @EP

El Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona ha arxivat la causa contra l'expresident del PP, Pablo Casado , en què se l'acusava d'injúries per unes declaracions que va fer sobre el català a les escoles, el desembre del 2021 passat.

Aleshores, el Govern es va querellar contra Casado i el va acusar d'haver propagat calúmnies, injúries i delictes d'odi, ja que l'expresident del PP va afirmar que s'impedia als nens utilitzar el bany si no ho demanaven en català o que se'ls posaven pedres a la motxilla si parlaven en castellà.

Pablo Casado va defensar que les seves declaracions estaven emparades per la llibertat d'expressió i va sol·licitar el sobreseïment de les diligències prèvies obertes en contra. El magistrat encarregat del cas ha donat ara la raó a Casado i ha destacat la jurisprudència del Tribunal Constitucional en defensa de la llibertat dexpressió i les opinions. El magistrat també ha assenyalat que les declaracions de Casado es van fer en un context de "contesa política". Per tant, s'ha decidit arxivar el cas contra ell.

El Confidencial ha tingut accés a la interlocutòria i s'hi afirma que, encara que els comentaris en qüestió puguin considerar-se inadequats i rebutjables, no poden ser considerats com a constitutius de delicte, ja que estan protegits per la Carta Magna. La interlocutòria també explica que no s'ha demostrat prou que existís una incitació a l'odi o la violència, i destaca que les expressions van ser realitzades en el context d'un debat públic i sobre temes d'interès.

El jutge sosté que la llibertat dexpressió no es limita únicament a expressar idees o pensaments, sinó que també inclou la crítica a la conducta dels altres, fins i tot si aquesta crítica resulta desagradable. Segons el jutge, "El pluralisme marca que dins de la societat democràtica no s'imposi un criteri rigorista que entengui que tota crítica a tercers entra de ple al terreny de la persecució penal".

Les declaracions es van produir en un acte a Galícia el 2021, on el dirigent popular es qüestionava si calia tolerar que s'assenyalés els fills dels guàrdies civils a classe i afirmava que als nens de Catalunya se'ls "apedregava" si parlaven castellà o se'ls aïllava perquè els seus pares eren policies.