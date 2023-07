Guardiola, en una intervenció. Foto: Europa Press

La presidenta de l'Assemblea d'Extremadura, Blanca Martín, ha fet conèixer que elevarà la proposta a la Mesa ia la Junta de Portaveus que el ple d'investidura de María Guardiola com a candidata a ser investida presidenta de la Junta d'Extremadura sigui els dies 13 i 14 de juliol, en presentar la popular aquest matí la seva candidatura formal.

Martín ha assenyalat que la sessió d'investidura començaria dijous, dia 13, a les 18.00 hores, i es reprendria divendres, dia 14, a les 09.00 hores, amb la intervenció dels diferents grups parlamentaris.

"Aquesta és la proposta que, com dic, elevaré a la taula de l'Assemblea d'Extremadura ia la Junta de Portaveus els propers dies. Per tant, no hi ha convocatòria de ple fins que no es reuneixin aquests òrgans", ha asseverat.

Blanca Martín ha realitzat aquestes declaracions en roda de premsa a Mèrida, després de reprendre aquest dimarts la ronda de contactes amb els candidats dels quatre grups parlamentaris, PSOE, PP, Vox i Unides per Extremadura, dels quals ha agraït el "to" a les reunions