Rufián, en una imatge recent. Foto: Europa Press

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dimarts que li fa més "por" la líder de Sumar , la vicepresidenta Yolanda Díaz, que el mateix president de Vox, Santiago Abascal , i posa com a exemple el fet que la coalició hagi "deixat a la cuneta" la ministra Irene Montero, exclosa de les llistes.

En declaracions a Cuatro, ha dit de Vox i Abascal "tothom sap què és" i el que suposaria "el feixisme", però l'inquieta més l'actitud de Yolanda Díaz, a qui acusa de falta de valentia.

Al seu parer, l'esquerra ja ve "marcada de casa" i per tant "ha de ser valenta", i li fa "por" que Yolanda Díaz no sigui "prou valenta". I cita un exemple, dient que "el fet que deixi a la cuneta la gent com Irene Montero simplement perquè li han dit que anirà millor", ha comentat en al·lusió a l'exclusió de la ministra de les llistes de Sumar.

Rufián, cap de llista d'ERC per Barcelona, entén que a Yolanda Díaz "hi ha d'anar bé", atesa l'alternativa d'un pacte entre el PP i Vox, però el preocupa aquesta actitud de l'esquerra.