Illa, a l'acte d'aquest 4 de juliol. Foto: Europa Press

El primer secretari del PSC, Salvador Illa , ha rebutjat aquest 4 de juliol la possibilitat d'un pacte de coalició entre el PSOE i el PP després de les eleccions generals encara que sí que avala que hi pugui haver acords "puntuals".

"En alguns temes poden ser convenients, però no veig un acord de coalició. No atorgo credibilitat a alguns plantejaments que fan dirigents del PP, quan el balanç del mandat del PP en aquest assumpte és poc patriòtic", ha destacat.

Igualment, ha retret l'actitud del PP en qüestions com ara la renovació del Consell General del Poder Judicial (CPGJ) i la que va tenir quan el Govern, amb ell de ministre de Sanitat, va haver de prorrogar els estats d'alarma en plena pandèmia.

Segons Illa, presidents autonòmics del PP i dirigents d'aquest partit apostaven en privat per prorrogar els estats d'alarma, i tot i això considera que no van estar a l'altura malgrat que hi havia en joc vides humanes, “així que menys llops caputxeta. molt gravat", ha afegit.

CATALUNYA SERÀ "DECISIVA"

Segons Illa, Catalunya serà "decisiva" i inclinarà la balança en unes eleccions en què, al seu parer, no hi ha un resultat clar segons dibuixen les enquestes.

També ha assenyalat que no veu la societat catalana amb ganes de tornar “a cap trinxera” i sí amb ganes de recuperar el lideratge econòmic, polític i social, tot i que creu que el Govern de Pere Aragonès no acompanya aquests objectius.

Per recuperar el lideratge, Illa ha apel·lat a encarrilar cinc qüestions durant els propers anys per dibuixar la Catalunya del futur, entre els quals la necessitat ampliar l'aeroport de Barcelona, el sistema sanitari, el sistema de finançament, la reforma de l'administració i leducació.