Foto: Europa Press

Esquerra Republicana ha reclamat a la Junta Electoral Central (JEC) la retirada de la lona de la plataforma Desokupa a Madrid perquè considera que "conté elements d'odi contra diversos col·lectius, i de racisme, així com l'assenyalament de polítics" com el candidat republicà al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián.

En un comunicat aquest dimarts 4 de juliol, el partit independentista ha explicat que a l'escrit a la JEC al·leguen que Desokupa, “una organització privada amb pràctiques violentes i antidemocràtiques, pretén incidir de forma il·legal en la campanya electoral, promovent el vot cap a la extrema dreta".

"Ser assenyalat pel feixisme és un orgull malgrat les complicacions personals que suposa, perquè forma part de la meva feina representar tot allò que odien els nazis", ha assegurat Rufián, que veu una anomalia que el PP es posi de perfil, segons ell , davant de situacions com aquestes.