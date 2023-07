Carles Puigdemont / @EP

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) dictarà sentència aquest dimecres, 5 de juliol, sobre el recurs que l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont contra la decisió del Parlament Europeu de suspendre la seva immunitat europarlamentària, com va sol·licitar el Tribunal Suprem (TS) per que pugui respondre davant la Justícia a Espanya per la seva participació al 'procés'.

En concret, la Sala Sexta ampliada de l'alt tribunal europeu es pronunciarà a partir de les 9.30 hores sobre dos casos que afecten la immunitat de Puigdemont i els altres dos eurodiputats de JxCAT reclamats pel Suprem, Toni Comín i Clara Ponsatí. El primer, pel rebuig del llavors president de l?Eurocambra a atendre la petició de protecció de les seves immunitats a través de l?eurodiputada d?ERC Diana Riba; i el segon, i més rellevant, sobre els suplicatoris.

Un cop fallat l'assumpte del suplicatori, les parts tindran un termini de dos mesos per presentar un recurs de cassació davant del tribunal europeu, cosa que la defensa de Puigdemont ja ha avançat que farà en cas que els sigui desfavorable la resolució. Les mateixes fonts avancen que, en aquest cas, sol·licitaran a més mesures cautelars per tractar que la cort comunitària els torni la immunitat immediatament provisionalment mentre es resol l'assumpte de fons.

El cas es remunta al maig del 2021 , quan els eurodiputats de JxCat van denunciar davant la Justícia europea les decisions formals per les quals el març d'aquell any el ple de l'Eurocambra va acceptar tramitar els suplicatoris cursats per l'instructor del 'procés', Pablo Llarena , per suspendre la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí.

L'Eurocambra va considerar que els fets pels quals Puigdemont i Comín estan reclamats --llavors per delictes de sedició i malversació; i, en el cas de Ponsatí, només per sedició- eren anteriors a què ocupessin el seu escó, per la qual cosa no guarden cap relació amb la seva activitat com a eurodiputats.

La defensa dels polítics independentistes va recórrer a l'estimar que l'Eurocambra havia deixat sense resposta una sèrie de qüestions que obren la porta que el suplicatori pugui ser revocat, identificant fins a 14 punts afectats per aquest silenci parlamentari. A la vista a Luxemburg, els advocats de Puigdemont van destacar que el delicte de sedició no estigui penalitzat a tots els estats membres i que a Espanya hagi quedat derogat amb l'última reforma del Codi Penal.

A la mateixa vista, celebrada el maig de l'any passat, els advocats de l'Eurocambra van respondre a les queixes de la defensa dels eurodiputats per la tramitació dels suplicatoris advertint que la institució va tenir un tracte "extremadament obert" amb ells, fins i tot punt de permetre'ls ocupar el seu escó "probablement de manera il·legal" perquè ho va fer sense que Espanya el proclamés eurodiputat.

LES CONSEQÜÈNCIES AL TS

Si falla en contra dels interessos de l'expresident, el TGUE aclariria el camí perquè l'instructor del 'procés' reactivi les euroordres que va deixar sense efecte el gener passat, quan va revisar el processament dels pròfugs de l'1-O per adaptar-lo a la reforma penal.

Aleshores ja va explicar que les retirava, deixant només l'ordre nacional de cerca i captura, a l'espera que la Justícia europea resolgués dues qüestions. Una, la qüestió prejudicial que va plantejar el mateix magistrat sobre l'abast de les euroordres, i que el TJUE va resoldre el 31 de gener a favor del Suprem. I, una altra, la immunitat parlamentària.

Tot i això, fins i tot en aquest escenari les fonts jurídiques consultades assenyalen que donarà lloc a un procés lent. En primer lloc, perquè les OEDEs que pugui dictar Llarena haurien de ser executades pels jutges belgues i, si es tornen a resistir a lliurar a Puigdemont per "raons banals", propiciarien una nova qüestió prejudicial amb la consegüent dilació. En segon lloc, perquè el magistrat podria esperar que la decisió del TGUE sigui ferma.

A la hipòtesi que el TGUE avali la tesi de Puigdemont, podria empènyer el Suprem a cursar un nou suplicatori perquè l'Eurocambra es pronunciï sobre la possibilitat de processar l'expresident, Comín i Ponsatí després del canvi de delictes a causa de la reforma penal , que en el cas de Puigdemont s'ha traduït finalment en els de desobediència i malversació agreujada.

Amb tot, malgrat que la seva defensa confia que la Justícia europea faciliti el retorn de Puigdemont a Catalunya , la veritat és que podria no ser tan immediat. Entre altres coses, cal tenir en compte que, fins i tot amb la immunitat reconeguda cautelarment, Llarena sempre ha sostingut que se'l pot aturar a Espanya perquè els seus privilegis són els mateixos que els reconeguts als parlamentaris espanyols en el dret nacional.

De fet, en confirmar el processament de Puigdemont pels nous delictes, el magistrat va obrir la porta que, si és detingut a Espanya, pugui assistir a les reunions al Parlament Europeu, "sempre que no se n'hagués suspès la immunitat".