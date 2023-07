L'expresident del Govern, Mariano Rajoy / @EP

L'expresident del Govern, Mariano Rajoy , ha considerat que amb la presència mediàtica més gran d'aquestes últimes setmanes, l'actual president del Govern, Pedro Sánchez , té la intenció de "recuperar en mitja hora" el no haver donat "un pal a l'aigua" durant aquests anys de Govern, cosa que segons la seva opinió transmet la sensació de "mal estudiant".

Així s'ha expressat aquest dimecres durant una entrevista a la Cadena COPE. Veu aquesta campanya amb "optimisme" i com una oportunitat per "portar una mica de calma a la política espanyola", en referència a la candidatura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tot i això, creu que l'estratègia actual del líder socialista és la d'un "mal estudiant". "No dóna un pal a l'aigua durant uns quants anys i pretén en mitja hora recuperar tot allò que no va fer al seu dia", ha criticat.

"GOVERN FRANKENSTEIN O FEIJÓO"

En ser preguntat per l' absència de Feijóo en alguns debats electorals de cara als propers comicis del 23J ha dit que no pensa que els debats canviïn la voluntat de "la majoria de la gent" i que Feijóo "encerta" tenint un debat a dos, que és el “de veritat”.

"El debat a quatre té un inconvenient, en certa manera està falsejant la realitat, perquè hi van el PP, Vox, el PSOE i Sumar, però és que l'alternativa al PP no és el PSOE i Sumar, és el PSOE, Sumar, el PNB i Esquerra Republicana", ha puntualitzat, i per tant, considera que anar a un debat on no hi ha totes aquestes forces polítiques "no té cap sentit".

I davant la proposta de l'exdirigent socialista Felipe González que governi la llista més votada "quan no hi hagi cap altra opció", ha expressat que veu "inviable" que hi pugui haver una entesa entre les principals forces polítiques malgrat que en el passat dirigents socialistes es abstinguessin per permetre un segon govern de Rajoy.

Per tant, creu que és "necessari" que torni el consens i la calma i ha assenyalat que en aquest moment "només hi ha dues alternatives": un "govern Frankenstein" amb Sánchez i "tots els seus amics" o un "govern del Partit Popular que porti una mica de pau, tranquil·litat i atenció als problemes que preocupen de veritat la gent", ha determinat.

PACTES AMB VOX

També ha estat preguntat pels pactes del PP amb la formació de Santiago Abascal, Vox. "Tothom vol governar i vol fer-ho en solitari" però si això no és possible "caldrà buscar quines són les possibilitats", però ha assenyalat que el PP té "línies vermelles molt marcades": No pacta terroristes, ni amb independentistes, ni amb gent en contra de la constitució.

"El PP ha estat decisiu perquè a Catalunya, a Barcelona concretament, no governin els independentistes i hem donat l'alcaldia al PSOE", ha assenyalat Rajoy. "Les males companyies generen el que hi ha ara mateix a Espanya i és el que cal canviar", ha afegit.