El president del govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez , i la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, s'han marcat com a repte per a la pròxima Legislatura assolir la plena ocupació, i per això aspiren a baixar la taxa d'atur estructural fins a el 8% i reduir la desocupació juvenil i de llarga durada a la meitat dels nivells actuals.

Ha estat en el marc d'una sessió de treball organitzada pel PSOE on el president i la vicepresidenta econòmica del Govern han coincidit en aquest objectiu en cas de revalidar el Govern després de les eleccions generals.

Aquesta aturada estructural de què parlen Calviño i Sánchez fa referència a la desocupació que es genera quan les empreses no poden trobar els empleats i les empleades que demanen per canvis en l'estructura econòmica d'una o diverses indústries. És a dir, els ocupadors canvien les necessitats de contractació per motius tecnològics o altres i els treballadors no ajusten les seves habilitats al mercat.

DE LA MÀ DELS AGENTS SOCIALS

"El nostre objectiu per a la propera Legislatura ha de ser aconseguir la plena ocupació", ha assegurat Calviño. Això sí, la responsable econòmica ha apuntat que aquestes fites s'aconseguirien "de la mà" dels agents socials per poder posar en marxa un conjunt de mesures sobre això.

Més concretament, Calviño s'ha referit a inversions i reformes en el marc del Pla de Recuperació, a fi de transformar el teixit productiu i millorar la qualitat de les ocupacions.

Així mateix, la ministra ha subratllat la importància de, en aquest treball conjunt amb els agents socials, impulsar la formació, la qualificació i la requalificació dels treballadors per millorar el sistema dʻajust entre oferta i demanda.