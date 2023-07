El líder del PP. Foto: Europa Press

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, és l'únic presidenciable que començarà aquest dijous a Catalunya la campanya electoral de les eleccions generals del 23 de juliol. En concret, el líder dels populars participarà a les 19.00 hores en un acte a Castelldefels (Baix Llobregat), on governa l'alcalde del partit, Manu Reyes, que va recuperar el Govern municipal després de les eleccions municipals del 28 de maig.

En aquesta jornada d'inici de campanya també destaca que tots els candidats de Catalunya celebraran actes a Barcelona, excepte la candidatura de Sumar-En Comú Podem, que serà a Tarragona.

El cap de llista dels socialistes al Congrés i actual presidenta de la Cambra baixa, Meritxell Batet, iniciarà la campanya a Barcelona, a l'Auditori AXA, juntament amb el número 2 i ministre de Cultura, Miquel Iceta, i el número 3 i ministra de Transports, Raquel Sánchez, així com amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Els republicans també han escollit Barcelona per al seu primer acte de campanya, que celebraran a les 19 hores a la Placeta de Ramon Torres Casanova al barri de Sants, i comptarà amb intervencions dels candidats Gabriel Rufián i Teresa Jordà, i la presència del líder d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general del partit, Marta Rovira --telemàticament--, i del president de la Generalitat, Pere Aragonès.

També a la capital catalana, la número 1 de Junts al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, donarà inici a la campanya en un acte a Palo Alto al Poblenou, juntament amb la líder del partit, Laura Borràs, i del secretari general, Jordi Turull , i també intervindran el candidat al Senat Antoni Castellà i els candidats de Tarragona, Girona i Lleida, Josep Maria Cruset, Marta Madrenas i Isidre Gavín, respectivament.

SUMAR, A TARRAGONA



La candidatura de Sumar-En Comú Podem arrencaran a Tarragona, en un acte on intervindrà el seu número 1 per Barcelona al Congrés, Aina Vidal, i els candidats de Tarragona, Félix Alonso i Laura Quiñones, així com la líder dels comuns al Parlament , Jéssica Albiach.

Per la seva banda, el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, i el cap de llista del partit al Congrés per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, atendran els mitjans a les 23 hores i participaran a l'enganxada de cartells al carrer del Camp, a el barri de Sant Gervasi de Barcelona.

Els cupaires donaran inici a la seva campanya amb una pegada de cartells a mitjanit per tot el territori català, i en què participarà el seu cap de llista al Congrés, Albert Botran, i la número 2, Laure Vega, en què realitzaran al barri d´Horta de Barcelona.

El candidat del PDeCAT-Espai CiU, Roger Muntañola, protagonitzarà un acte a les 19.30 hores a l'avinguda de Josep Tarradellas de Barcelona, juntament amb el secretari general adjunt del partit, Marc Solsona; el diputat al Congrés Genís Boadella, i la candidata al Senat, Lorena Iglesias.