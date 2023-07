Esquerra Republicana ha centrat la seva primera roda de premsa del mandat en expressar la seva “preocupació” per les mesures en relació a l’habitatge que el nou govern comandat per l’alcalde Jaume Collboni ha tirat endavant. Ernest Maragall i Elisenda Alamany han coincidit en “posar deures” al nou executiu municipal, i els han resumit en tres peticions: impulsar immediatament l’ordenança per limitar les llicències per a habitatges d’ús turístic, desvetllar la xifra real de noves llicències demanades en els 15 dies de suspensió judicial del PEUAT, i col·laborar amb la Generalitat per regular via llei els lloguers de temporada.



“Aquesta desídia municipal, que ha permès 774 noves llicències, era conscient o era inconscient?”, s’ha preguntat el president del Grup Municipal d’Esquerra a l’Ajuntament, Ernest Maragall, qui també ha apuntat contra el nou alcalde. “Collboni va ser un espectador indiferent, o era un espectador interessat?”, ha continuat. “Avui segueixen de braços creuats”, ha insistit Maragall, que ha acusat l’alcalde de col·locar “una immensa catifa vermella als grans operadors turístics i a un model de ciutat que té com a conseqüència el greuge directe al dret a l’habitatge”.



L’edil també ha aprofitat per fer dues peticions més al nou alcalde. Per una banda, que vetlli perquè el govern de l’Estat publiqui “de manera immediata, un cop resoltes les al·legacions” el decret del Govern que declara 140 municipis catalans com àrea de lloguer tensionada, entre ells Barcelona. I per una altra, que l’Ajuntament “es posi a disposició de la Generalitat per encertar a la primera amb la regulació legislativa dels lloguers de temporada”.



Per la seva banda, la portaveu republicana al consistori, Elisenda Alamany, ha qualificat aquesta xifra de 774 “d’escàndol”, i ha recordat alguns dels pronunciaments i actuacions del nou govern socialista en relació a l’habitatge, com ara l’eliminació de la regidoria d’aquest àmbit, la revisió de la reserva del 30% o l’anunci d’un “decret fum, que deia que regulava els lloguers i declarava Barcelona com a zona tensionada quan ja ho havia fet la Generalitat, que és qui en té la competència”.



Els dos líders republicans han demanat que es faci pública la xifra real de les llicències d’HUTS que es van demanar en el període en què va estar vigent la suspensió judicial del PEUAT. “El govern la sap i es nega a comunicar-la”, ha assegurat Maragall.



“Esquerra marcarà el pas del nou govern de Barcelona”, ha reblat Alamany, afirmant que els Comuns “han llançat la tovallola d’aquesta responsabilitat i aspiren només a ser la crossa del PSC, com van demostrar a la investidura quan els van entregar els vots a canvi de res”, ha sentenciat.