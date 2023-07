Foto: Europa Press

L' expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha explicat aquest dijous 6 de juliol que membres del PSOE el van visitar abans, durant i després dels indults als condemnats per l'1-O i li van plantejar "solucions felices" a la seva pròpia situació que ell va rebutjar i seguiria rebutjant avui.

"No és la meva situació la que arreglarà el conflicte. No cal que em vingueu a presentar solucions felices. Que em lliuri i que ja m'fareu un indult i que em tractareu bé. No busco això", ha afirmat en una entrevista concedida a RAC1 .

Ho ha respost al preguntar-li si algú "des d'Espanya, des de l'Estat, des de Madrid" li va trucar o va parlar amb ell per negociar.

Preguntat per si li van oferir que s'entregués per indultar-lo després d'un temps a la presó, ha dit que "això era raonable que ho proposessin, perquè ho farien amb els presos polítics. Per tant, era creïble que ho fessin. Però jo no estic disposat a això”.

També ha detallat que van celebrar les reunions al Parlament Europeu i no a Waterloo (Bèlgica) i ha criticat que “la seva proposta sempre és la mateixa”.

El polític de Junts ha avisat que "l´amnistia no és una negociació, és una voluntat política" i que no resoldrà el conflicte sobre Catalunya.

A més, ha dit que això requeriria "una negociació política d'alt nivell amb l'Estat Espanyol que reconegui el dret de Catalunya a existir com a nació", en què creu que les dues parts s'han d'identificar d'igual a igual, i per això creu que no es donen les condicions.