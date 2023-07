El president del govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que si guanya les eleccions generals del 23 de juliol aprovarà una llei per limitar els temps d'espera a la Sanitat pública.

Així ha indicat que el seu compromís per a la legislatura vinent és tirar endavant una llei de temps d'atenció màxims perquè els pacients no hagin d'esperar més de 120 dies per sotmetre's a una intervenció quirúrgica.

A més, aquesta norma fixarà un màxim de 60 dies d'espera per a una cita de consultes externes, 30 dies per a una prova complementària i només 15 dies per a una consulta de salut mental per a menors de 21 anys. Sánchez ha realitzat aquest anunci en una entrevista a Telecinco.

LA CULTURA AMENAÇADA AMB CENSURA

D'altra banda, ha respost al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en una entrevista al mateix informatiu realitzada aquest dimecres va afirmar que aquests són els últims dies del sanxisme perquè el PSOE perdrà les eleccions el 23 de juliol.

Sánchez ha respost que Feijóo "s'endurà un gran disgust" perquè, segons ell, en aquests comicis es dirimeix si el país segueix avançant quatre anys més o entra en aquest "túnel del temps" que suposaria un Govern de PP i Vox , segons ha alertat.

Per al president prova d'aquesta involució és que el sector de la cultura està veient amenaçada “amb la censura” la seva activitat a llocs on governen els dos partits de la dreta.

"Ahir van ser el col·lectiu LGTBI, abans-d'ahir les dones, el dia anterior els sindicats, amb aquest debilitament que estan fent de les estructures del diàleg social allà on governa el PP amb Vox", ha seguit.

Per aquest motiu ha indicat que en aquestes eleccions no només demanaran la confiança del votant socialista tradicional sinó de totes aquelles persones "que no han votat mai el PSOE però no volen aquest "tràiler de pel·lícula tenebrosa" que per a Sánchez suposen els pactes segellats fins ara entre aquestes formacions.

FANTASMES DEL PASSAT: PUIGDEMONT I LA CORRUPCIÓ

A més, Sánchez ha demanat no tornar al que considera "vells fantasmes del passat". "Es digui Puigdemont, es digui Abascal, es digui el conflicte a Catalunya, es digui la corrupció", segons ha assenyalat.

En aquest sentit considera que hi ha dos elements fonamentals a la campanya, l'esmentat anteriorment i l'economia i l'ocupació, que no està perfectament, però sí molt millor que fa quatre anys, segons ha defensat.

"Per tant, a qui interessi l'ocupació i l'economia, home, no deroguem allò que està funcionant, que és una política econòmica que és avantguarda a Europa", ha afegit.

TORNA A DEFENSAR LA LLEI DEL SÍ ÉS SÍ

D'altra banda, Sánchez ha defensat que la llei del només sí que és sí que ha estat "bona" per "frenar" les agressions sexuals, per "posar sobre la taula recursos i atenció especialitzada". A més, ha subratllat que "hi ha 3.200 sentències amb pena de presó per a persones que cometen agressió sexual".

"Hi va haver uns efectes absolutament indesitjats, que vam corregir, he assumit aquest error en primera persona, vaig dir que ho resoldrem i ho hem resolt, he demanat perdó i he assumit aquesta responsabilitat. Però li dic una cosa, aquesta llei del sí és sí és bona per frenar un dels autèntics drames que pateixen les dones al nostre país que es diu agressió sexual", ha precisat Sánchez.

A més, ha advertit del fet que "PP i Vox" diguin "que la violència de gènere és ideologia" o que estiguin prenent mesures a ajuntaments com prohibir les concentracions contra els assassinats per violència masclista. "Per aquí comença tot, banalitzar, frivolitzar, dir no passa res", ha avisat Sánchez.

Per acabar, sobre si pensa que la relació en un futur govern de coalició entre PSOE i Sumar seria més fàcil del que ha estat amb Unides Podem, Sánchez ha respost de forma categòrica: "Rotundament sí", ha resolt