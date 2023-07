Una nova lona desplegada pel Moviment d'Habitatge de Madrid a sobre del cartell de Desokupa

Un grup d'activistes antidesnonament han boicotejat a primera hora del matí la lona desplegada per la plataforma Desokupa al carrer madrileny d'Atocha contra el president del Govern, Pedro Sánchez, després de col·locar un nou cartell en què demanen "habitatge gratuït i de qualitat" ".

"Ni lloguers, ni hipoteques, ni deutes. Habitatge gratuït, universal, de qualitat i sota control obrer", es llegeix a la nova lona desplegada per Moviment d'Habitatge de Madrid sobre el cartell de Desokupa, al número 35 del cèntric carrer .

A més, al dorsal s'han desplegat dues lones petites en què es denuncien "468.549 desnonaments, 28.552 persones sense llar"; "3,8 milions de cases buides, el 80% del sou per al lloguer" i "El problema no és l'okupació, és no poder viure".

A la lona de Desokupa, desplegada dilluns, es veia l'amo d'aquesta empresa, Daniel Esteve, confrontat amb Sánchez, a qui se'l veia amb cara de preocupació amb un fons amb la imatge del Falcon i la bandera del Marroc i el següent missatge: "Tu al Marroc, Desokupa a la Moncloa".

Al dorsal de la mateixa, apareixia el missatge "en vuit anys hem recuperat les cases de 7.600 famílies o condemnes. Us trobarem a faltar a tots". Sota l'escrit apareixen les imatges de dirigents de Podem com Irene Montero, Ione Belarra, Alejandra Jacinto, així com l'exvicepresident Pablo Iglesias, l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián i l'exdiputat socialista Juan Bernardo Fonts Curbelo, alies 'Tito Berni'.