Lamenta que "de vegades la Generalitat està més instal·lada al soroll que a treballar"/@EP

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i número 3 a la llista del PSC per Barcelona a les eleccions del 23-J, Raquel Sánchez, ha anunciat que aquest divendres se signarà el protocol per a la construcció del tram de la B-40 entre Sabadell i Terrassa (Barcelona).

Ho ha dit aquest divendres en una trobada del Fòrum Empresarial del Llobregat, on ha estat acompanyada pel president de l'Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat (Aeball), Santiago Ballesté , i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Francesc Bellver .

Sánchez ha explicat que la firma serà de forma telemàtica i que també està previst que ho faci la consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella .

La ministra ha afegit que també se signaran diferents protocols per formalitzar les encomanes de gestió d'altres infraestructures que es preveuen a l'acord per a l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Ha posat aquestes firmes com a exemple de la "voluntat inversora" del Govern en infraestructures a Catalunya i ha assenyalat les dificultats per assolir l'acord, com demostra, segons ella, el fet que les negociacions han durat un any, temps en què hi hagut tres consellers de Territori diferents.

PER AL MINISTERI LA GENERALITAT ESTÀ INSTAL·LADA AL SOROLL



Sánchez ha lamentat que "a vegades la Generalitat està més instal·lada al soroll que a treballar en taules tècniques".

"A vegades hi ha molt de soroll i postureig, però hem treballat i no hem deixat d'invertir a Catalunya ", ha subratllat, i ha celebrat haver desencallat projectes com el de la B-40 .

Preguntada per l'audiència de l'acte sobre el traspàs de Rodalies, la ministra ha explicat que la Generalitat és la titular del servei, però que la xarxa ferroviària no es pot cedir perquè "forma part de les infraestructures generals de l'Estat" i que només es podrien traspassar els trams amb inici i final dins de Catalunya.

Ha criticat que el Govern no signi el contracte programa amb Renfe per al servei de Rodalies i s'ha preguntat el perquè de la dificultat d'aquesta firma.

L'ECONOMIA VA BÉ



Sánchez ha assegurat que es pot "dir sense complexos que l'economia espanyola i l'economia catalana van bé", cosa que, segons ella, demostren les dades.

Ha demanat no caure en triomfalismes, però ha criticat " certs sectors polítics que s'han esforçat molt a desacreditar Catalunya i Espanya ".

En aquest sentit, ha destacat les últimes dades avançades d'inflació, que van situar la pujada de preus a l'1,9% interanual al juny, "per sota de la mitjana de la Unió Europea i de les més baixes".