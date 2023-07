Quan Alberto Nuñez Feijóo va saltar a Madrid, es va endur la pràctica totalitat dels seus 'fontaneros', encapçalats per Miguel Tellado. A Galícia es va quedar, per a sorpresa d'alguns, Pedro Puy Fraga, el seu portaveu parlamentari etern. Amb tot, cal tenir en compte que el perfil de Puy mai ha estat el de desembussador dels embolics interns -per això està Tellado- sinó el d'ideòleg del feijooisme .

Per això, és lògic que Feijóo ho hagi reclamat ara, garantint-li, a més, un lloc de sortida. Va de tres al Congrés per Pontevedra, una província on cap sondeig concedeix al PP menys de tres diputats. Li ha encarregat, a més, ser un dels coordinadors del programa electoral .



Així les coses, sembla lògic pensar que, si l'ourensà arriba a Moncloa, Puy acabarà sent el portaveu del grup al Govern al Congrés. Aquesta és una de les qüestions que s'aborden en aquesta conversa en què també es parla d'ideologia i de pactes postelectorals.

Puy es mostra explícitament còmode amb l?etiqueta de liberal i, entre línies, menys còmode amb la possibilitat de pactes amb Vox, que en tot cas tampoc descarta. Això sí, no dubta a marcar diferències amb què anomena “nacionalistes” en temes clau com el model d'Estat i la pertinença a la UE. Ho fa apel·lant al pragmatisme i al consens que tantes vegades va enarborar al Parlament de Galícia i que aviat esgrimirà des de la tribuna del Congrés.

Amb aquesta entrevista, Galiciapress tanca la sèrie de converses prelectorals amb candidats de forces que, segons els sondejos, tenen opcions d'aconseguir algun diputat per Galícia. Abans de Puy, conversem amb José Ramón Gómez Besteiro (PSOE) , Néstor Rego (BNG) i Marta Lois (Sumar).

Pedro Puy Fraga

Vostè és un dels experts que ha participat a la redacció del programa del Partit Popular per a aquestes eleccions. Entre les mesures destacades pel propi partit figura aquesta: “Dotarem de noves eines de flexibilitat als treballadors introduint comptes individuals, portables, que puguin fer servir davant diverses contingències de la seva vida laboral”. En què consisteix? Sona a motxilla austríaca .. .

Sí, una mica aquesta és la idea, el concepte de motxilla austríaca, que seria un complement a les pensions generals.

Una altra mesura inclosa al programa és que "es garantirà l'equilibri lingüístic en comunitats bilingües assegurant que tots els estudiants escriguin i s'expressin correctament en castellà i en la llengua cooficial corresponent". Està inspirada en el model lingüístic aplicat per Feijóo durant la seva presidència a la Xunta?

Efectivament, té a veure amb l?experiència de Galícia i també amb l?experiència que ens transmeten d?altres comunitats autònomes on hi ha dues llengües oficials.

Crec que a més està redactat de manera que el que es preserva és que el sistema educatiu capaciti plenament en les dues llengües oficials, d'acord amb la sentència recent del Tribunal Constitucional, el programa reprodueix gairebé de forma literal el que diu el Constitucional sobre el equilibri lingüístic. L'objectiu de fons és aconseguir que el sistema educatiu doti els estudiants de plenes capacitats lingüístiques en les dues llengües oficials de cada comunitat autònoma. En línies generals, el que posem al programa, d'acord amb allò dictat pel Tribunal Constitucional és que les dues llengües són conegudes a cada nivell educatiu amb la mateixa intensitat per garantir el ple coneixement de totes dues.

Pedro Puy a l'enganxada de cartells amb alguns dels seus companys a les llistes del PP de Pontevedra en una imatge del partit



Ja, però més enllà de les capacitats, també és cert que aquest model a Galícia no ha aconseguit revertir el descens de l'ús del gallec entre els més joves, de fet, s'ha accelerat els darrers anys….

No, no, el que no diuen les estadístiques és que el gallec està en una situació de capacitat de comprensió lectora, escrita i parlada mai vista. El que estem veient a Galícia en política lingüística és fer més freqüent de manera voluntària l'ús de la llengua pròpia, el gallec, a determinats espais.



El que després hi ha, efectivament, és un problema d'usos en determinats àmbits, que és on s'orienta la política lingüística a Galícia. No és només entre la joventut, hi ha altres àmbits on sembla que no s'acaba d'implantar amb certa normalitat o freqüència l'ús del gallec, sense anar més lluny àmbits empresarials o de la justícia són prioritaris.



Som un partit diferent de Vox en aspectes fonamentals com els drets constitucionals, la integració a Europa o l'autonomia. A Galícia crec que tothom sap de la importància que van tenir per al nostre desenvolupament.





Parlem d'enquestes. Fins ara cap sondeig amb dades provincials ha atorgat a Vox possibilitat d'entrar al Congrés amb una acta gallega, però és cert que a les eleccions generals anteriors van superar més del quatre per cent a la Corunya i de fet en part de la nit electoral escó que finalment va acabar en mans del BNG va estar en mans de Vox. En definitiva, hi pot haver corunyesos de dretes que valorant votar Vox, com els convenceria vostè que el Partit Popular és una opció amb més garanties?

El PP té una sèrie de conviccions en temes importants que han demostrat que són claus per a Galícia. Galícia és una de les comunitats autònomes que més ha convergit en renda per càpita amb Espanya a l'etapa autonòmica. Això s?ha basat en el reforç de l?estat autonòmic i Vox és un partit que no creu en l?estat autonòmic, que ha Galícia li ha donat un magnífic resultat.

En segon lloc, perquè aquest desenvolupament es deu en gran mesura que les nostres empreses participen als mercats europeus. L'entrada a la UE i el desenvolupament de les polítiques de cohesió juntament amb altres qüestions com la moneda única han contribuït decisivament al desenvolupament de Galícia, ja que el nivell de vida dels gallecs hagi millorat i hagi convergit amb l'estatal, dins d'una Espanya en què també ha millorat el nivell de vida.

Som un partit que estem convençuts de la importància de seguir a Europa perquè s'ha demostrat que és un element fonamental per superar grans crisis, com la que va generar la covid o la que està generant la guerra a Ucraïna.



Finalment, nosaltres creiem que tot això és més important per defensar Espanya i el sistema constitucional que les postures, diguem-ne, més extremes i més nacionalistes de Vox. Som un partit diferent de Vox en aspectes fonamentals com els drets constitucionals, la integració a Europa o l'autonomia. A Galícia crec que tothom sap de la importància que van tenir per al nostre desenvolupament.

Per tant, en aquest moment, el més útil, perquè no hi hagi risc de pactes com els que està fent el PSOE amb ERC, BNG o Bildu. és un govern en què el PP tingui molta força, un suport majoritari que impedeixi que es repeteixi l'actual govern.

En aspectes econòmics i socials es pot dir que sóc un liberal clàssic, encara que també entenc algunes posicions conservadores, com el tema del medi ambient.





N'hi ha molts que l'identifiquen a vostè com un dels referents de l'ala més liberal del partit. Fins a quin punt se sent còmode amb aquesta etiqueta?

L'etiqueta de liberal depèn com s'interpreti, però és veritat que el liberalisme, pel que fa al pensament, és un corrent humanista que busca generar les condicions socials perquè les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital. Jo, en aquest sentit, em sento liberal, encara que em sento conservador en alguns aspectes.



Crec en el liberalisme com un sistema que garanteix que les persones poden desenvolupar la vida en llibertat. Això també implica que l'Estat ha de fer coses. El liberalisme ha defensat des del començament que l'educació pública, les inversions públiques en infraestructures o determinades formes de planificació de l'urbanisme i del territori són importants.

També em sento conservador en alguns aspectes. Crec que tota la reacció mediambientalista que hi ha és en el fons una reacció, diguem-ne, davant d'una situació climàtica que es deriva que no hem sabut conservar el nostre medi ambient, per tant, hi ha aspectes del pensament conservador amb què m'identifico.

Jo crec a les reformes, als grans acords als punts essencials que ens hauria d'unir a tots (com la Constitució, l'Estatut d'Autonomia o la pertinença a la Unió Europea) i després, efectivament, en aspectes econòmics i socials es pot dir que sóc un liberal clàssic, encara que també entenc algunes posicions conservadores, com en el tema del medi ambient. En definitiva, em sento molt còmode al PP que és un partit liberal-conservador i reformista.





Si Pedro Puy hagués de triar una aliança amb el PNB o amb Vox…

En el seu moment caldrà veure en quins termes o segons quin programa es governa. Evidentment, sempre és més fàcil arribar a acords amb qui comparteix un projecte més proper al teu. Això també depèn del mandat popular. En comptes de posar-nos en hipòtesis, que es poden complir o no, ens centrarem en intentar tenir una majoria suficient per desenvolupar el nostre programa sense condicionaments externs. En cas que no sigui possible i siguin necessaris els pactes, intentar acords programàtics amb les forces que estiguin més properes a les nostres postures.



Per cert, vostè és una rara avis entre els polítics, per no tenir xarxes socials actives, si més no Twitter. A què es deu?

En part, és una qüestió generacional. També és cert que només aquesta darrera etapa és quan s'ha generalitzat l'ús de les xarxes socials. És veritat que més enllà del Whatsapp, que també té la seva importància i l'ús, les úniques que maneig són les que depenen del grup parlamentari, on es reflecteix el que fem. Però bé, és més aviat una qüestió més generacional que per una altra raó.

El que és important és aconseguir una majoria que ens permeti superar la crisi econòmica, impulsar la regeneració política d'Espanya i mantenir la sostenibilitat de l'Estat del Benestar, que són les tres claus del programa

Un diari el titllava vostè de “el gran home de fiar d'Alberto Núñez Feijóo”, no obstant l'expresident no el va fitxar quan va prendre el timó del partit a Madrid encara que ara sí que l'ha cridat a competir al Congrés. Així les coses té tota la pinta que Feijóo pensa en vostè com a portaveu parlamentari del PP al Congrés…

(rialles)



Atès que porta des del 2009 i realitzant aquesta tasca al Parlament de Galícia suposo que se sentiria còmode amb aquesta feina…

Jo espero ser, perquè procuro ser-ho, fiable en l'àmbit polític, però també en qualsevol àmbit. No només amb Feijóo, procuro ser fiable i fiable en tots els àmbits de la vida. Dit això, sí que és veritat que he treballat amb Alberto Nuñez Feijóo, ens entenem i compartim projecte. La pràctica del treball conjunt ha estat bona. Per mi ho ha estat i entenc que per a ell, quan m'invita a incorporar-me al Congrés, també ho ha estat. A partir d'aquí, el més important és aconseguir una majoria que ens permeti superar la crisi econòmica, impulsar la regeneració política d'Espanya i mantenir la sostenibilitat de l'Estat del Benestar, que són les tres claus del programa. Esperarem a veure si tenim la confiança suficient de la majoria dels espanyols. Si aconseguim això, serà Feijóo, com a líder nostre, qui decideixi on podem donar un cop de mà les persones que estem a les llistes, o fins i tot moltes persones que no són a les llistes.