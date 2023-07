La ministra de Defensa d'Espanya, Margarita Robles, ha deixat clar que el país no està d'acord amb la decisió dels Estats Units. EP

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informat que Espanya "no comparteix" i es posiciona "en contra" de la decisió dels Estats Units d'enviar bombes de dispersió a les Forces Armades ucraïneses.

"Espanya, des del compromís ferm que té amb Ucraïna, té també un compromís ferm en què determinades armes i bombes no es poden lliurar en cap cas", ha declarat als mitjans de comunicació en un acte del PSOE a Madrid.

Qüestionada pel polèmic enviament (xoca amb els avisos de les Nacions Unides i una convenció internacional contra aquest armament), ha subratllat la posició "clara i rotunda" d'Espanya en contra d'aquesta acció.

Ha puntualitzat que l'enviament d'aquestes bombes és decisió dels Estats Units i no de l'OTAN, tot i que ha insistit en el suport "total i absolut" del Govern d'Espanya a Ucraïna, però ha defensat que a la legítima defensa no s'utilitzen unes bombes com són les bombes de dispersió.

"No a les bombes de dispersió i sí a la legítima defensa a Ucraïna que entenem que no es realitza amb les bombes de dispersió", ha insistit.