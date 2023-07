Foto: Europa Press

Carles Puigdemont no participarà en el Ple del Parlament Europeu que se celebrarà la tarda d'aquest dilluns 10 de juliol. A través d'una piulada al seu perfil de Twitter, l'expresident de la Generalitat ha explicat que tant ell com Toni Comín esperaven "una resposta assertiva del Parlament sobre la nostra immunitat de desplaçament", però lamenta que tot el que han rebut és que arribat el cas "prendrà totes les mesures disponibles per defensar qualsevol de les immunitats a què puguin tenir dret en aquell moment".

Així, pel risc que correrien ambdós de ser detinguts en cas de ser físicament a Estrasburg (França), els dos eurodiputats no seran a la sessió plenària "contràriament al que era la nostra intenció i el nostre deure".

El polític català tanca la piulada assegurant que continuen "demanant una resposta clara a aquesta qüestió, no pas per l’afectació personal que pugui tenir sinó perquè afecta un dret fonamental que cap Parlament del món democràtic no hauria de discutir".