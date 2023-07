El popular López Miras, en una intervenció. Foto: Europa Press

Els vots en contra dels 9 diputats de Vox a l'Assemblea Regional de Múrcia han tombat la possibilitat del candidat del PP, Fernando López Miras, de ser investit en segona votació com a president de la Comunitat i obre la possibilitat a noves eleccions.

López Miras, no ha aconseguit la majoria simple (més 'sís' que 'nos') necessària a la segona votació per ser investit president de la Comunitat. Només ha comptat amb 21 vots a favor, els del PP, i 24 en contra, corresponents a PSOE, Vox i Grupo Mixto (Podem).

En no sortir-ne investit, la presidenta de l'Assemblea, Visitación Martínez, iniciarà novament un procés de consultes amb els grups parlamentaris per proposar un nou candidat.

El candidat a president de la Comunitat, Fernando López Miras, s'ha dirigit a la seva al·locució directament a Vox i els ha advertit que "ningú entendria un bloqueig protagonitzat per l'esquerra, per Partit Socialista, per Podem i també per Vox" i tot " per butaques".

Ha responsabilitzat Vox de la possibilitat d'unes noves eleccions pel seu bloqueig a la investidura amb PSOE i Podem, "una gran irresponsabilitat conduir la Regió a una convocatòria d'eleccions quan el resultat de les urnes ha estat tan clar i contundent" i tot per voler butaques.

Una cosa que ha confirmat posteriorment el president provincial i portaveu del Grup Parlamentari Vox, José Ángel Antelo, que ha fet una proposta d'última hora, ja a la tribuna d'oradors, al PP en què demanava la vicepresidència i dues conselleries de 10, així com la derogació de la Llei del Mar Menor.