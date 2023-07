La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz i el portaveu de Sumar Ernest Urtasun / @EP

Sumar ha reclamat com a mesura contra el canvi climàtic la supressió de vols nacionals quan hi hagi una alternativa de transport ferroviari, cosa que suposaria emular l'estratègia desplegada a França i eliminar, per exemple, el 'pont aeri' entre Madrid i Barcelona.

Així ho ha indicat en roda de premsa a Cadis el portaveu de la candidatura, Ernest Urtasun , que defensa també el desenvolupament de trajectes amb tren nocturns com a alternativa de transport, la regulació i limitació de vols en jet privat.

Urtasun ha desgranat que Sumar planteja una sèrie de mesures davant de l' "emergència climàtica" que viu el país i que es tradueix en l'onada de calor que pateix el país aquests dies, on un aspecte essencial és limitar les emissions contaminants del sector del transport que representa el 30% del total.

I en aquesta línia ha advocat per la prohibició dels trajectes amb avió per a aquelles connexions on hi hagi una ruta amb tren inferior a les tres hores, que en el cas d'Espanya no es limitaria només a la ruta Madrid-Barcelona sinó que impactaria també a altres. Per exemple, des de la candidatura indiquen que també repercutiria en els trajectes entre la capital amb Màlaga i Sevilla, que disposen de l'alternativa de tren d'alta velocitat.

Durant la seva compareixença, el portaveu de Sumar ha desgranat que des del 2005 al 2019 aquestes emissions contaminants han augmentat a Europa un 34%, cosa que equival a 147 milions de tones de carboni.

"Si no fem res amb el sector de l'aviació i no traslladem transport aeri a transport ferroviari, continuaran augmentant aquestes emissions un 28 per cent fins a l'any 2050 fins a arribar a Europa les 180 milions de tones de CO2 i per tant és imprescindible , com ha fet França, que traslladem trajectes aeris a trajectes terrestres", ha raonat per desgranar que això implicaria eliminar diversos trajectes que avui operen a Espanya.

PROGRAMA DE SUMAR: TAXA AL COMBUSTIBLE DE L'AVIACIÓ

El programa electoral de Sumar inclou entre els punts en matèria de transport impulsar estratègies que promoguin el transvasament d'usuaris de l'avió al ferrocarril, reduint les tarifes dels bitllets d'AVE i llarga distància per millorar la connectivitat territorial. Durant la darrera legislatura, el grup d'Unidas Podemos va presentar alguna iniciativa per limitar aquests vols curts quan hi hagi una alternativa ferroviària ràpida.

A la proposta programàtica de Sumar figura també un gravamen a vehicles de luxe, avions privats, grans iots i vols freqüents peninsulars oa classe business.

Alhora, advoca per una taxa creixent sobre els viatges freqüents amb avió que entraria en vigor a partir del segon vol anual, així com eliminar els "privilegis fiscals de l'avió" i implantar una taxa al combustible de l'aviació per evitar el "dumping" econòmic d'aquest mitjà en relació amb els terrestres.

POLÍTIQUES "VALENTS" DAVANT DEL "NEGACIONISME" DE LA DRETA

Urtasun ha afirmat de manera genèrica que la irrupció d'aquesta nova onada de calor obliga Espanya a afrontar la "nova realitat en clau d'emergència climàtica", on no "hi cap negacionisme" davant el canvi climàtic i sí mesures "valentes" per convertir el país en un referent de polítiques verdes.

Per exemple, ha insistit en el pla per climatitzar convenientment escoles, centres de salut i residències, l'impuls de l'energia renovable per garantir energia barata a la població, "trossejar" l'activitat de les grans empreses energètiques per trencar l'oligopoli que regeix ara el mercat i generar mig milió de llocs de treball verds.

Amb aquest paquet de mesures , el portaveu de Sumar ha afirmat que Espanya podria complir el 20140 els objectius del pacte verd europeu, que al seu parer el PP intenta boicotejar, cosa que equival a deu anys abans del marcat en aquest acord (2050 ).

"En el passat hi va haver més morts per la calor que per accidents de trànsit i de la mateixa manera que hem estat capaços de reduir un 80% les morts per accidents de trànsit en aquest país, hem de ser capaços també de protegir la nostra ciutadania i situar-nos Espanya en les millors condicions per afrontar aquesta emergència climàtica", ha insistit.