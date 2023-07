Façana del Parlament de Catalunya / @EP

La Fiscalia ha recorregut la darrera sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra els exmembres de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Maria Corominas, Ramona Barrufet i Lluís Guinó per desobeir el Tribunal Constitucional (TC) en el marc de l'1-O, perquè considera que la condemna a 4 mesos d'inhabilitació i multa de 1.200 euros resulta "irrisòria" en relació amb la gravetat dels fets.

A l'escrit, el fiscal Fidel Cadena formalitza el recurs davant el Tribunal Suprem (TS) anunciat el juny passat contra la condemna dictada un mes abans, al maig, pel TSJC, que els va condemnar per segona vegada --encara que a penes més baixes --, després que el TS anul·lés la primera sentència i ordenés repetir judici al considerar que dos magistrats no van ser imparcials.

En la primera sentència, el TSJC els va condemnar a 1 any i 8 mesos d'inhabilitació ia una multa de 30.000 euros, per desobeir el TC al tramitar resolucions relacionades amb l'1-O, entre elles les conegudes com a 'lleis de desconnexió'. La pena es va rebaixar en apreciar la circumstància atenuant de dilacions indegudes.

El fiscal entén que "la imposició d'una quota diària de 20 euros a una multa de 2 mesos (...) determina una sanció pecuniària final de 1.200 euros, la qual és absolutament irrisòria amb relació a la gravetat objectiva dels fets objecte del procediment".

Sobre això, recorda que hi va haver una "desobediència contumaç i reiterada a les resolucions suspensives del TC" i una "burla del sistema constitucional, permetent l'aprovació dels textos normatius amb què es va donar aparença de legalitat al sediciós referèndum de l'1-O , propiciant l'aprovació de les lleis de transitorietat i proclamació d'independència, esqueixant d'Espanya una part del seu territori".

Cadena posa en relleu que un conductor que realitzés aquesta activitat sense carnet pot ser castigat amb una pena de multa de 12 a 24 mesos, "de manera que, si se li apliqués la mínima, amb una quota diària de 5 euros, estaríem davant d'una final sanció de 1.800 euros”. Per al fiscal, "els termes d'aquesta comparació són escandalosos".

"Resulta grotesc que la pena final d´un episodi que va permetre com a gènesi i embrió l´obertura d´un procés que va posar en perill la vigència a Catalunya de la Constitució i la integritat territorial d´Espanya, propiciat a través d´un alçament violent contra l´ordre constitucional , acabi amb una pena de 1.200 euros", afirma.

A més, creu que el TSJC "no argumenta mínimament les circumstàncies personals dels acusats que poguessin justificar una quota diària tan exigua, sent que la jurisprudència del TS i la del mateix TSJC és constant en la imposició de quotes de multa molt superiors per a casos de membres del Govern i diputats autonòmics”.

Segons la seva opinió, aquesta quantia de multa procedeix d'una "improcedent aplicació de l'atenuant qualificada de dilacions indegudes", que veu "injustificada" si es té en compte "la complexitat de la causa embrionària o matriu" (la del 'procés') , així com la seva "envergadura i importància de la mateixa en la història jurisprudencial recent", i "els avatars processals de la present segregació processal", entre els quals esmenta la pandèmia de coronavirus.

En conseqüència, el Ministeri Públic demana revocar aquesta sentència i "fixar la quota de la multa corresponent a cadascun dels acusats en 100 euros", fet que suposaria elevar el total a 6.000 euros.

LA INHABILITACIÓ

D'altra banda, el fiscal demana deixar sense efecte l'al·lusió que va fer el TSJC a la sentència apuntant a un possible "abonament" als condemnats "pel temps de privació de concórrer a processos electorals".

Cadena retreu al TSJC que "confon la naturalesa jurídica de la pena d'inhabilitació especial (article 41 del Codi Penal) amb la de la causa d'ineligibilitat previnguda a l'article 6.2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG)".

Adverteix que, "equivocadament", el tribunal "pretén establir una mena d''incident d'execució' a fi de 'compensar' la pena d'inhabilitació imposada amb la impossibilitat que han patit els condemnats de poder concórrer a processos electorals" des que es va dictar la primera sentència el 19 d'octubre del 2020, que va ser anul·lada l'11 de novembre del 2022.

El fiscal explica que "el fonament jurídic de la pena d´inhabilitació especial i de la causa d´ineligibilitat són diferents". Així, exposa que “una cosa és la pena, basada en la culpabilitat per haver comès un delicte, i una altra les conseqüències sectorials que la condemna, definitiva o ferma, per determinats delictes tinguin associats en lleis administratives fonamentalment”.

En aquest cas, subratlla que "el condemnat per delicte contra institucions de l'Estat incorre en una causa d'inelegibilitat que pretén enfortir la democràcia excloent-ne els càrrecs electius als quals es burlen de l'ordre constitucional".