Foto: Ajuntament de Burriana

La Regidoria de Cultura de l' Ajuntament de Borriana ha anul·lat la subscripció del consistori a les revistes Camacuc , Cavall Fort, El Temps , Enderrock i Llengua Nacional . El regidor Jesús Albiol ha argumentat que estes publicacions "promouen el separatisme català amb els diners dels burrianencs. No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera".

Albiol també comparteix un missatge juntament amb la imatge d'una sessió plenària al gener. La instantània forma part de quan ell era a l'oposició i aleshores sol·licitava al govern local que s'eliminessin aquestes subscripcions, que ell descrivia com a "propaganda catalanista".

Cavall Fort , adreçada al públic infantil i juvenil, ha expressat que és "trist i preocupant, però trobarem maneres d'arribar als nens perquè puguin continuar llegint i divertint-se en català". La directora Mònica Estruch va afirmar a RAC1 que "la llengua com a expressió d'identitat, cou". El Temps també va compartir la notícia a les seves xarxes, encoratjant els seus seguidors a subscriure's com una resposta a mesures com aquesta.