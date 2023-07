@EP

Els grups de Junts i d' ERC a la Diputació de Barcelona han ofert aquest dijous "mà estesa" a la nova presidenta de la institució, la socialista Lluïsa Moret, després que hagi estat proclamada presidenta amb el suport de PSC, comuns, Tots per Terrassa (TxT) i dos independents de Junts.

Ho han dit Neus Munté (Junts) i Dionís Guiteras (ERC) en dues intervencions en el ple de constitució de la Diputació, en què s'ha escollit Moret després d'acords del PSC amb comuns, TxT i dos independents, i sense que Junts i ERC hagin aconseguit articular una majoria alternativa per governar a la corporació provincial.

Al torn d'intervenció dels grups, la socialista Pilar Díaz ha coincidit a assenyalar que el govern de la Diputació i el grup socialista treballarà amb la "mà estesa que han de caracteritzar les polítiques" de la corporació, i ha posat en valor la labor duta a terme per la fins ara presidenta, la també socialista Núria Marín.

Des de Junts, Munté ha remarcat que el seu partit mantindrà "la mà estesa i la capacitat d'entesa", en un mandat en què ha afirmat que desenvoluparan una oposició responsable, constructiva i exigent i després d'un resultat que ha expressat que els ha decebut, en no haver aconseguit una alternativa a la Presidència del PSC.

Guiteras ha assegurat que el grup d'ERC estarà al servei de la institució i que se centrarà els 311 municipis de la província: "No ens centrarem en lamentacions estèrils. Avui comença una nova etapa i entenem que toca construir", per això ha ofert a la nova presidenta mà estesa i diàleg.

"ALIANÇA D'ESQUERRES"



Des dels comuns, Candela López ha avançat que treballaran per ampliar la base del govern de la Diputació amb més grups progressistes, en referència als d'ERC: "Es pot configurar una majoria amplíssima, i un dels nostres objectius serà teixir una aliança d'esquerres que demostri" que és possible articular-la també a l'Ajuntament de Barcelona ia Catalunya, segons ella.

El diputat provincial del PP i alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha assegurat que al PP li hagués agradat assolir un pacte però que no ha estat possible sobretot pel rebuig dels comuns, segons Albiol, que ha garantit que la institució podrà comptar amb la "lleialtat del Govern d'Espanya" si el PP governa després de les eleccions del 23 de juliol.

ACORD A LA DIPUTACIÓ



Jordi Albert de la Fuente (Vox) ha celebrat que Junts i ERC no hagin aconseguit un pacte per governar la institució, però ha criticat que “l'única alternativa hagi estat mantenir amb vida el pacte 'sanchista' de socialistes amb comuns, Sumar o com es vulguin trucar".

La diputada de TxT, Maise Balcells, ha assegurat que el pacte del seu partit per investir Moret és un "acord per a la governabilitat que és un acte de responsabilitat" i un punt de partida que treballaran en funció de les necessitats de Terrassa. on governa TxT amb Junts i ERC--, i també de la comarca i de la província.