El PP governarà finalment un total de 27 Diputacions provincials, en cinc amb Vox, després d'aconseguir aquest divendres la Presidència de València en una votació ajustada, doblant així el nombre de governs provincials que tenia a l'anterior legislatura. Per la seva banda, el PSOE ha passat de tenir gairebé una trentena de diputacions a quedar-se actualment amb 12, mantenint Barcelona com a principal baluard.

El resultat de les passades eleccions municipals del 28 de maig, en què el PP va ser el partit quins més regidors va obtenir, així com els pactes posteriors entre partits, han provocat que el PSOE hagi passat de dirigir 29 d'aquestes institucions a quedar-se amb 12 , mentre que els populars amplien el nombre de presidències de 13 a 27.

A més, en cinc diputacions més, els populars han arribat a acords amb els de Santiago Abascal, de manera que el PP estarà al Govern de 27 institucions provincials, consells i cabildos.

Al País Basc --on les Diputacions són Forals i es van triar directament a urna també el 28 de maig--, concretament a Biscaia i Àlaba, el PNB va ser el més votat, mentre que a Guipúscoa va ser Bildu, encara que un pacte de PNB amb el suport del PSE-EE i el PP li ha impedit de governar.

Per la seva banda, a les Canàries les administracions provincials es diuen Cabildos, mentre que a les Balears són Consells insulars. En el cas dels primers, la llista amb més diputats és la que es converteix en la que governa, i per això si hi ha una majoria alternativa que vol arribar al poder, ho hauria de fer mitjançant una moció de censura.

Aquesta és la situació a les 52 presidències de diputacions, consells i cabildos del país:

CASTELLA I LLEÓ: 8 PP

A Zamora , el popular Javier Faúndez és el nou president amb majoria absoluta.

A Sòria , el PP va aconseguir majoria absoluta, encara que està esperant una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó per veure si obté la Presidència.

A Valladolid , la majoria absoluta del PP va fer que Conrado íscar hagi estat reelegit com a president.

A Àvila , el popular Carlos García ha revalidat la Presidència també amb majoria absoluta.

A Burgos , Borja Suárez (PP) ha fet valer la majoria absoluta i s'ha convertit en president aquesta mateixa setmana.

A Palència , igual que passa a les anteriors províncies, el PP té majoria absoluta i Ángeles Armisén ha revalidat la presidència.

A Salamanca , la majoria absoluta del PP ha permès a Javier Iglesias revalidar el càrrec de president.

A Segòvia , la majoria absoluta del PP ha tornat a convertir Miguel Ángel de Vicente en president.

A Lleó , on el PSOE va guanyar però el PP va empatar en escons, Unión del Pueblo Leonés (UPL) té la clau per determinar el Govern de la Diputació. La votació s'ha endarrerit fins d'aquí a unes setmanes per ordre de la JEC.

CASTELLA-LA TACA: 3 PSOE i 2 PP

A Toledo , també s'ha endarrerit la constitució de la Diputació. Aquí, va guanyar el PSOE, però la suma de PP i Vox podria donar la Presidència als populars, amb Conchi Cedillo com a aposta popular.

A Conca , el socialista Álvaro Martínez Chana ha tornat a ser reelegit gràcies a la seva majoria absoluta.

A Guadalajara , el socialista José Luis Vega repetirà com a president després de la majoria absoluta.

A Ciudad Real , va guanyar el PSOE, però, com passa a Toledo, un pacte de PP i Vox podria donar la Presidència als populars.

A Albacete , Santiago Cabañero (PSOE) ha obtingut la Presidència amb majoria absoluta.

CATALUNYA: 2 ERC, 1 JUNTS, 1 PSC

A Barcelona , la socialista Lluísa Moret s'ha convertit en la nova presidenta de la Diputació després de tancar un acord amb els comuns i Tot per Terrassa.

A Lleida i Tarragona , ERC i PSC han aconseguit un pacte que permetrà que els republicans governin les dues administracions provincials.

A Girona , Junts ha reeditat el pacte de govern amb ERC per mantenir la Presidència.

COMUNITAT VALENCIANA: 3 PP

A València , l'empat entre els blocs PSPV-Compromís i PP-Vox ha donat la Presidència a Vicente Mompó, del PP, en pertànyer a la llista més votada.

A Castelló , la popular Marta Barrachina ja ha pres possessió com a presidenta.

A Alacant , la majoria absoluta del PP el farà reeditar la Presidència.

PAÍS BASC: 3 PNB

A les tres Diputacions Forals, governa el PNB després d'acords amb el PSE-EE, encara que a Guipúscoa ho fa també gràcies a un vot a favor del PP, que era necessari perquè no governés Bildu, que va ser la llista més votada.

EXTREMADURA: 2 PSOE

A Càceres, el socialista Miguel Ángel Morales és el nou president amb majoria absoluta.

A Badajoz, també el socialista Miguel Ángel Gallardo ha aconseguit la Presidència per la seva majoria absoluta.

ARAGÓ: 2 PP I 1 PSOE

A Saragossa , Juan Antonio Sánchez Quero (PSOE) va ser investit com a president gràcies al suport de Saragossa en Comú i la CHA.

A Osca , Ricardo Oliván, del PP, va fer valer la majoria absoluta per ser president.

A Terol , Joaquín Juste (PP) va ser investit president amb el suport de Terol Existe i el PAR.

CANÀRIES

A La Palma , Sergio Rodríguez (CC) va obtenir majoria absoluta i desbancarà els populars del Cabildo.

A El Hierro , el Cabildo ha passat a estar presidit per Alpidio Armas (PSOE) després de guanyar una moció de censura al seu germà, Javier Armas, d'Agrupación Herrera Independiente (AHI).

A La Gomera, la majoria absoluta d'Associació Socialista Gomera ha fet que Casimiro Curbelo repeteixi com a president.

A Tenerife , Rosa Dávila, de Coalició Canària, serà la nova presidenta gràcies als vots del PP, malgrat que el PSOE va guanyar les eleccions.

A Gran Canària , Antonio Morales, de Nova Canàries, reté la presidència del Cabildo.

A Fuerteventura , Coalició Canària va guanyar les eleccions i podria governar amb un acord amb el PP.

A Lanzarote , Oswaldo Betancort, de Coalició Canària, s'ha fet amb la presidència del Govern insular.

ILLES BALEARS

A Mallorca , el popular Llorenç Galmés s'ha convertit en el nou president del Consell gràcies a Vox.

A Eivissa , el PP té majoria absoluta perquè Vicent Marí governi en solitari el Consell.

A Menorca , Adolfo Vilafranca, del PP, ha estat investit com a president del Consell amb els vots a favor de Vox.

A Formentera, el candidat de Sa Unió, Llorenç Córdoba, es va convertir en nou president del Consell.

ANDALUSIA: 6 PP, 2 PSOE

A Sevilla , Javier Fernández, del PSOE, governarà en minoria.

A Huelva , el PP va aconseguir majoria absoluta per governar la Diputació, encara que la sessió de constitució encara no té data.

A Cadis , Almudena Martínez del Junco és la nova presidenta gràcies a un acord de Govern entre PP i 'La Línia 100x100'.

A Almeria , el PP té majoria absoluta perquè Javier Aureliano García governi en solitari

A Còrdova , el popular Salvador Fuentes ha estat investit com a president de la Diputació.

A Granada , Francisco Rodríguez, del PP, també ha estat nomenat president.

A Jaén , el socialista Francisco Reyes és president amb majoria absoluta.

A Màlaga , al revés que a Jaén, el PP té la majoria absoluta i el popular Francisco Salado és president.

GALÍCIA: 3 PP, 1 PSOE

A Ourense , el PP revalidarà dilluns que ve la Presidència de la Diputació gràcies a Democràcia Ourensana, encara que en aquest cas no hi serà Manuel Baltar.

A Lugo , el PP té majoria absoluta i José Tomé governarà en solitari.

A Pontevedra , la presidència de la Diputació ha canviat de color i Luis López, del PP, és el nou mandatari.

A la Corunya , el socialista Valentín González Formoso es convertirà previsiblement en president de la Diputació amb el suport del BNG.