L'expresident del Govern Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy és recordat per haver estat el president del Govern durant vuit anys, però també per les frases memorables que va deixar al seu dia i que segueixen a l'imaginari de tots. "És l'alcalde qui vol que siguin els veïns l'alcalde", "un got és un got i un plat és un plat", o "els espanyols són molt espanyols i molt espanyols" són alguns dels seus hits. A hores d'ara, els usuaris de Twitter segueixen recordant amb afecte aquestes cites, i per a la felicitat d'aquests, el gallec els ha tornat a donar una altra frase memorable.

En una aparició emmarcada en la campanya electoral per al proper 23 de juliol, ha tingut un lapsus que li ha portat a dir la frase següent: "Avui sóc aquí i el dia 15 a qui vulgui recordar que s'acordi que jo, encara que no sigui físicament, sóc aquí i molta més intensitat que avui dia”. Rajoy ha dit aquestes confuses paraules referint-se a la seva absència a la presa de possessió del president popular de Melilla, Juan José Imbroda.

A més d'aquest moment memorable, també ha dit que la llei de benestar animal i els transsexuals són "temes que a ningú no importen", cosa que ha despertat les crítiques de molts usuaris i també de la Ministra d'Igualtat, Irene Montero.