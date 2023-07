El Govern municipal defensa que aquesta acció no vulnera la neutralitat institucional i reafirma el compromís amb la inclusió i els drets de tots els ciutadans. | EP

El govern de Jaume Collboni ha rebutjat una petició del grup municipal de Vox per no penjar la bandera LGTBI a la façana de l'Ajuntament i aquest dissabte la bandera onejarà durant tot el dia amb motiu del Pride! BCN, com ho va fer el 28 de juny per al Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.

En una carta a què ha tingut accés Europa Press, Vox ha reclamat que es respecti la "neutralitat de les administracions públiques mitjançant la no utilització, fins i tot ocasional, de banderes no oficials als exteriors dels edificis i espais públics".

Per això, insisteix que retiri "aquesta simbologia de l'espai públic d'ús comú, en qualsevol dels seus formats", i que només s'utilitzin els símbols oficials que representen la totalitat de la ciutadania, ja que consideren que la bandera LGTBI no és qüestió d'interès general per als veïns.

RESPOSTA DEL GOVERN



El govern municipal ha respost aquesta sol·licitud amb una carta del comissionat de Promoció d'Infància, Adolescència, Joventut i LGTBI, Javier Rodríguez.

Rodríguez hi exposa que la col·locació de la bandera LGTBI amb motiu d'una efemèride (així com el memorial de la SIDA o el Dia de la Dona Treballadora) "no vulnera, ni per format ni per contingut, el principi de neutralitat institucional".

Així, el comissionat assegura que la bandera "continuarà onejant, quan sigui procedent, als edificis i espais públics" de l'Ajuntament, i que vetllaran perquè Barcelona continuï sent una ciutat inclusiva que garanteixi els drets dels ciutadans.