Un dels articles que es volen impugnar de la nova llei faculten les administracions públiques per contractar per la via d’emergència les obres que consideri necessàries per combatre la sequera, com ara millorar la connexió de les xarxes d’abastament d’aigua o els processos de tractament.

Des del Govern sostenen, segons explica el rotatiu, que aquesta mesura està prevista en la llei estatal, mentre que des de Madrid apunten que hi ha supòsits en la llei aprovada pel Parlament que no respecten la legalitat.

L’executiu de Pere Aragonès critica que el govern espanyol, amb la seva decisió, posa en perill obres que ja estan en marxa o en procés de licitació per lluitar contra la sequera que afecta aquest any a Catalunya.

LA GENERALITAT DEMANA A L'ESTAT PODER INVERTIR AMB RAPIDESA PER LLUITAR CONTRA LA SEQUERA

El conseller d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, David Mascort, ha advertit que el recurs del govern espanyol a la llei catalana de sequera davant el Tribunal Constitucional "posa en qüestió" la contractació d'obres d'emergència. "El Govern de l'Estat es proposa portar aquesta llei al TC perquè no puguem fer les obres i inversions necessàries amb la rapidesa que fa falta", ha criticat en una entrevista a TV3.

Mascort ha detallat que la Generalitat va rebre la notificació el dijous o el divendres de la setmana passada i que suposaria la suspensió "de tota la llei, no sols d'aquests articles", la qual cosa afectaria el conjunt de mesures proposades per l'administració catalana per fer front a la sequera que es pateix.

Un cop l'Estat ha comunicat al Govern de la Generalitat la impugnació dels articles 1 i 2 i de l'annex primer i el segon de llei aprovada per Parlament, s’obre un període perquè ambdós, puguin arribar a un acord i evitar que intervingui el Tribunal Constitucional. En cas que això no passi, la qüestió arribaria a l’alt tribunal. En cas que accepti el recurs els articles afectats quedarien suspesos.

LES 9 ACTUACIONS URGENTS QUE ES VEURAN AFECTADES PER LA PARALITZACIÓ DE LA LLEI CATALANA





El Govern de la Generalitat va llistar les actuacions estructurals prioritàries per l'abastament d'aigüa a Catalunya i lluitar contra la greu sequera que pateix.



1.- Entre elles es troba la dessalinitzadora a Blanes. El Govern ha d'adjudicar el projecte i la nova dessalinitzadora de Blanes (ampliació de l'existent, amb 60 hm³). Les obres començarien en el 2024 i acabarien en el 2026 o abans.

2.- A Sant Joan Despí cal increment de la capacitat de potabilització del Llobregat (sistema osmosi inversa, amb 2 m³/s més).



3.- Nous pous. Noves captacions subterrànies per a la potabilitzadora de Sant Joan Despí (fins a 4 m³/s). Aquestes les va considerar obres d'emergència.

4.-Millores en la capacitat de producció i optimització de la qualitat del tractament en les potabilitzadores d'Abrera (al riu Llobregat) i Cardedeu (aigua del riu Ter).



5.- Al Besòs calen noves captacions subterrànies i implantació d'un sistema de potabilització amb osmosi inversa (emergència) i noves potabilitzadores d'aigües superficials i subterrànies en Sant Adrià.



6.- Al Prat, cal fer l'ampliació del tractament biològic en la depuradora del Prat per a guanyar cabals que, una vegada regenerats, es bomben riu amunt per a ser potabilitzats a Sant Joan Despí.



7.- Fugides a Badalona completant el desdoblament de l'artèria Cardedeu-Trinitat (que substitueix a l'actual), per a resoldre el problema de la vella conducció i evitar les fugides a Badalona.



8.- A la Zona Franca és necessària l'ampliació de l'aprofitament de les aigües regenerades del Prat a Zona Franca.



9.- A Sabadell cal també aprofitar aigües regenerades d'aquesta depuradora també en Cerdanyola i Sant Cugat. Estructural.

L'ESTAT MOU FITXA EN PLENA ONADA DE CALOR A CATALUNYA PEL "SUPERNIÑO"

El Niño és el fenomen de variabilitat climàtica interna natural més important de la Terra i influeix de manera significativa a tot el planeta. És un fenomen associat a canvis dels vents i les temperatures a l'oceà Pacífic equatorial, i so tenir una durada d'uns dos anys.

Ara es parla d'un Superniño, que s'estaria posant en marxa per primera vegada en set anys. Aquest fenomen causaria, encara més, molts impactes que van des d'inundacions a sequeres, un augment de les temperatures a tot el planeta i patrons climàtics i meteorològics disruptius. Des de l'agència meteorològica americana i també l'australiana, consideren que l'episodi d'aquest estiu serà fort o molt fort.

Toni Barrera Escoda, tècnic de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya, explica de quina manera es forma aquest fenomen: "Amb El Niño tenim una debilitació dels vents alisis, un sobreescalfament de la superfície de les aigües del Pacífic oriental tropical que provoquen canvis en la circulació atmosfèrica. L'activitat tempestuosa que sol portar moltes pluges cap a Indonèsia, es desplaça cap a la zona central del Pacífic i això fa que hi hagi sequeres a Amèrica del Nord i inundacions, per exemple, a Xile".

L'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que aquest nou Niño, juntament amb l'augment continu de gasos d'efecte hivernacle, comportarà nous rècords de temperatura durant els pròxims cinc anys. I també adverteixen que es podrien superar els 1,5 graus de temperatura mitjana global abans de 4 anys.



COM AFECTARÀ EL NIÑO A CATALUNYA



Malgrat que es forma a milers de quilòmetres de distància, com que és una gran sotragada en l'àmbit climàtic, de retruc, també en notarem els efectes. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, explica: "L'estiu Mediterrani sol ser molt sec i molt càlid. Però aquest any amb el fenomen d'El Niño es preveu que sigui molt calorós però també plujós. Aquest fenomen facilita que es puguin formar precipitacions a l'Atlàntic i que s'enforteixi el "jet stream" o el "corrent a raig".

Tot apunta al fet que les temperatures pujaran de manera clara i, a la tardor, podríem viure l'efecte contrari: que s'intensifiqui més la sequera extrema que ja patim a Catalunya. Toni Barrera Escoda, tècnic de canvi climàtic del Servei Meteorològic de Catalunya: "De fet, és el mateix què ha passat amb els tres últims 'Niños' importants, en les darreres quatre dècades. Al cap d'un any aproximadament, de cadascun d'aquests episodis, es van produir sequeres molt intenses a Catalunya." Per aquesta raó enlentir inversions de lluita contra la sequera podría posar la comunitat en una situació díficil, dondat que el temps juga en contra de Catalunya.

Des del Servei Meteorològic de Catalunya afirmen que la predicció estacional indica temperatura molt per sobre del normal tant a l'atmosfera com als oceans.

Toni Barrera pronostica: "El 2024, podria ser el més càlid des que hi ha registres, globalment."

Però també adverteixen que el sobreescalfament produït per les activitats humanes des de l'era preindustrial ja és superior a la capacitat natural de refredament o escalfament de la Terra, independentment d'El Niño o de qualsevol altre fenomen de variabilitat climàtica.