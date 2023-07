Els candidats a la Presidència, Santiago Abascal (Vox); Yolanda Díaz (Sumar), i Pedro Sánchez (PSOE) / @EP

Els candidats del PSOE i de Sumar a les eleccions generals, Pedro Sánchez i Yolanda Díaz, s'han coordinat aquest dimecres en els seus atacs al líder de Vox, Santiago Abascal, el programa del qual han igualat a més constantment el del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, absent al debat. Abascal ha replicat aquests atacs acusant-los de preocupar-se "de la fi del món" però d'oblidar-se de la realitat de les famílies espanyoles.

Els candidats a les eleccions generals d'aquest diumenge han iniciat el debat celebrat aquest dimecres a RTVE contraposant les propostes en matèria econòmica. El líder de Vox ha acusat els seus contrincants de "mentir" amb un "empatxo" de dades "convenientment manipulades o directament falses".

"Feijóo i Abascal volen fer retrocedir el món de la feina i l'economia fa 50 anys", ha respost Yolanda Díaz avançant l'estratègia que ha seguit durant tot el bloc d'igualar el líder de Vox amb el del Partit Popular. Alhora, Sánchez i Díaz han coordinat els seus atacs, recolzant afirmacions mútues o reconeixent-se mesures adoptades al Govern de coalició.

En aquest context, el president del Govern, Pedro Sánchez, ha comparat Abascal amb Donald Trump i Jair Bolsonaro en la seva postura de negar el canvi climàtic, mentre aquest li ha retret que l'Executiu anunciï "la fi del món" quan els espanyols " no arriben a final de mes”.

Per Sánchez, "negar l'emergència climàtica és com negar que la Terra és rodona", cosa que fan "fanàtics" com els expresidents dels Estats Units i Brasil, Trump i Bolsonaro, respectivament. En aquest punt, el cap de l'Executiu ha assenyalat que, segons les Nacions Unides, Espanya és "un dels principals països que pot patir les conseqüències" del canvi climàtic.

Però Abascal ha rebutjat que lleis com la del canvi climàtic, aprovada el 2021, ajudin a la vida quotidiana dels espanyols. Segons el líder de Vox, "no arriba a les neveres dels espanyols, no arriba als comptadors de la llum, no arriba a les caixes registradores dels comerços i no arriben a les butxaques dels espanyols".

"De fet, les seves posicions tampoc les comprenen els espanyols", ha resumit Abascal, que ha retret a Sánchez que el PSOE "ha de presentar-se a eleccions en algun altre lloc" que no sigui Espanya. "Estan tot el dia parlant de la fi del món i s'estan oblidant dels espanyols que no arriben a final de mes perquè aquesta llei climàtica impedeix l'exploració i l'explotació dels nostres propis recursos", ha afegit.

Díaz també ha centrat gran part de la seva intervenció en aquest primer bloc en el canvi climàtic i ha sostingut que el dia 23 s'escull entre dos models de país: “El que el senyor i vostè (Abascal) defensen, un model que mata la gent, destrueix ocupació i provoca salaris baixos, o el model de Sumar que inclou la creació de llocs de treball verds”.

ACABAR AMB L'OLIGOPOLI DE L'ENERGIA

La líder de Sumar també ha al·ludit que cinc grans multinacionals que "s'acaben de repartir 19.000 milions" concentren la producció d'energia a Espanya, cosa que no "es pot assumir quan hi ha milers de famílies que no poden pagar la factura". Segons el parer de Díaz, aquest "oligopoli" no pot continuar existint i ha retret a Abascal "defensar-lo" i "coincidir" també amb Feijóo.

Sobre la taula també han estat les pensions, que Sánchez i Díaz han retret a Vox i al PP no haver-hi donat suport. A més, el candidat socialista ha aprofitat l'ocasió per recordar la rectificació que va haver de fer Feijóo després de dir que el PP "sempre" va revalorar les pensions conforme a l'IPC i després matisés aquesta afirmació i precisés que la seva formació "les va pujar cada any", sense vincular aquesta pujada a la inflació.

A més, els candidats del PSOE i de Sumar han reivindicat la reforma laboral. "Hem de seguir fent coses però anem a la correcta direcció", ha sostingut Sánchez reconeixent el lideratge de Díaz en aquesta llei alhora que ha carregat contra el PP per buscar el vot en contra de "dues trànsfugues" d'UPN. "Això demostra el compromís del PP amb Espanya, són capaços de comprar vots de dues trànsfugues al Congrés per treure drets als treballadors", ha denunciat.

"Si fos per vostès, s'haguessin arruïnat les empreses i treballadors d'aquest país", ha compartit la líder de Sumar. "És veritat, no els hem donat suport en res --ha respost Abascal--. I si mai ens hem equivocat és quan ens hem abstingut".

"BILDU NO VA DONAR SUPORT A LA REFORMA LABORAL"

Tot i això, el líder de Vox ha indicat que al Govern no li ha calgut el seu suport i ha comptat amb "el patriotisme de Bildu" per tirar endavant mesures com la reforma laboral. "Bildu va votar amb vostè en contra de la reforma laboral", ha recordat Yolanda Díaz. "Primer informe's senyor Abascal, Bildu va votar en contra", ha aprofundit Sánchez.

Díaz ha dit a més haver estudiat "molt bé" el programa electoral de Vox i ha avisat que la baixada generalitzada d'impostos que proposa provocaria un "enfonsament" del país, com ja ha passat als "seus amics" del Regne Unit i en línia de la seva "amiga" Giorgia Meloni a Itàlia. A més, ha acusat Vox de voler la tornada dels "contractes escombraries" per als joves, la prohibició de noves o de la negociació col·lectiva.

Davant d'això, Abascal ha reivindicat que una baixada d'impostos provoca una pujada de la recaptació a mitjà termini i ha denunciat que les xifres d'ocupació que aporta l'Executiu "oculten" realitats, com el fet que "es treballen menys hores" i els salaris per tant són "més baixos", dades que també Díaz ha dit que són falses.

Sánchez ha recordat a més les "dificultats" d'aquesta legislatura, que ha començat amb la pandèmia i durant la qual també s'ha viscut la guerra d'Ucraïna; i ha alertat que davant de les mesures del Govern han estat "les cassolades", els "antivabressols i negacionistes", els quals "van intentar boicotejar les solucions ibèriques" i han estat "oposant-se a tot".

REDUCCIÓ DE LA DESPESA

Per part seva, Abascal ha insistit que totes les dades del Govern "no arriben a les cases", són dades de "poderosos" que les famílies "no noten". I ha insistit en la necessitat d'una rebaixa fiscal i eliminació de llocs que es compensi amb la reducció de la despesa política, les subvencions a partits o sindicats i l'eliminació de lobbies o “despesa destructiva”.

"Que ens parli vostè d'això venint de la guingueta d'on ve", ha respost Díaz, que a més ha assegurat que Vox rep deu milions d'euros de subvenció pública. "Apliqueu-vos la coherència", ha demanat al líder de Vox.