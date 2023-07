Entrada a l'Audiència Nacional / @EP

El jutge de l' Audiència Nacional (AN) Manuel García Castelló ha acordat prorrogar la investigació sobre Tsunami Democràtic i el seu paper en els disturbis que van seguir les condemnes per l'1-O a la tardor del 2019 fins al gener del 2024.

Segons ha avançat 'Elnacional.cat' , el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 justifica la necessitat d'aquesta pròrroga perquè encara hi ha algunes diligències pendents, com la relativa a l'impacte econòmic de la presumpta activitat delictiva de Tsunami.

Cal recordar que l'instructor va demanar el mes de juny passat a l' Ajuntament de Barcelona que quantifiqués el perjudici econòmic ocasionat pels danys provocats a les protestes de la plataforma independentista.

En concret, el jutge instava el consistori a calcular els danys "produïts a conseqüència dels fets ocorreguts a la ciutat de Barcelona amb posterioritat a la celebració, el dia 18 de desembre del 2019 del partit" entre els aficionats del FC Barcelona i el Reial Madrid.

De la mateixa manera, demanava a l'Ajuntament de la ciutat comtal que quantifiqués la valoració dels costos, les remuneracions especials, sí que n'hi va haver, així com qualsevol altra despesa addicional conseqüència dels danys esmentats i al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana perquè informés en relació a la quantificació econòmica sobre el perjudici causat després de l'acció de l'1 de 9 d'octubre.

En el mateix sentit, el jutge va sol·licitar al Ministeri que aportés dades sobre el "perjudici econòmic produït durant els talls duts a terme entre els dies 11 i 13 de novembre del 2019 a l'AP7".

Aquesta petició del jutge va arribar després que la Guàrdia Civil l'instés en un escrit a "fer una quantificació completa dels danys produïts o com a conseqüència de les accions de l'organització Tsunami Democràtic" per així "conèixer l'estimació de l'afectació econòmica relacionada" amb les accions esmentades.

L'ORIGEN DE LA CAUSA

Cal recordar que el magistrat va obrir aquesta causa el 2019 per aclarir el rol que hauria tingut la plataforma en els disturbis que van seguir les condemnes als líders separatistes. El mes de maig passat el magistrat va aixecar el secret de les actuacions.

Una de les qüestions sobre les quals es va posar la lupa al seu moment va ser que Tsunami Democràtic va utilitzar una aplicació mòbil per a les seves accions de protestes, com l'intent d'assalt de l'aeroport del Prat, el tall de la frontera de la Jonquera o les reiterades protestes amb barricades davant de la Prefectura de la Policia a Via Laieta.

Va ser l'agost del 2021 quan García Castelló, va sumar a aquesta causa secreta part de 'Voloh', un altre cas on el Jutjat d'Instrucció Número 1 de Barcelona, a càrrec de Joaquín Aguirre, investiga el presumpte desviament de fons públics per finançar el procés independentista.

El nexe entre les dues causes seria l'exconseller d'ERC Xavier Vendrell, que va ser detingut en el marc de 'Voloh', i al qual el jutge Joaquín Aguirre atribueix "l'activitat de direcció i participació directa" a les accions de Tsunami Democràtic durant la tardor del 2019.