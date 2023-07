El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo @ep

Els primers sondejos a peu d'urna donen Alberto Núñez Feijóo com a guanyador de les eleccions generals. Segons el sondeig de RTVE, els populars es quedarien amb una orquilla d'entre 145 i 150 escons.

Els socialistes de Pedro Sánchez quedaran en segona posició, obtenint entre 113 i 118 escons.



Per darrere quedaria Sumar - amb una orquilla entre 28 i 31 escons - i Vox, que es quedaria entre 24 i 27.

Segons les dades de la radiotelevisió pública, el bloc de la dreta podria aconseguir majoria absoluta, en sumar 177 - a la part més alta de l'orquilla- entre PP i Vox.

En la mateixa direcció apunten els resultats del sondeig de GAD3, emesos per Mediaset, que deixen una victòria folgada al bloc conservador, liderat pel Partit Popular, que aglutinaria 150 representants al Congrés dels Diputats, una pujada de 61 representants respecte als comicis passats. Aquests 150 escons no són suficients per governar en solitari, però amb els 31 -21 menys que els obtinguts el 2019- de Vox es podria donar una coalició entre la dreta i l'extrema dreta amb 181 representants a la Cambra.

Segons el sondeig de Target Point per a 'El Debate', el PP guanyaria les eleccions aconseguint entre 153 i 158 diputats i aconseguiria la majoria absoluta amb Vox que es quedaria amb la quarta plaça i es quedaria amb una suma d'entre 25 i 28 seients al Congrés. Aquesta enquesta també dóna al PSOE la segona plaça, entre 109 i 113 diputats i un 27,9% dels sufragis. Els socialistes no perden gran percentatge de vot, ja que a les anteriors generals van aconseguir el 28,25% i 120 diputats.

La tercera posició és per a Sumar, que aconseguiria entre 26 i 30 escons i el 12,3% dels suports, una xifra menor que l'aconseguida per Podem en els comicis del 2019, que comptant els tres diputats de Más País --que ara estan inclosos a la coalició-- van arribar a 38.

UN SONDEIG QÜESTIONA LA MAJORIA ABSOLUTA

Segons el sondeig d''El Español' elaborat per Sociomètrica, el PP guanyaria les eleccions generals d'aquest diumenge amb entre 134 i 140 diputats i un 32,4% dels vots, seguit del PSOE, amb un suport del 29,1% que li reportarien entre 109 i 115 seients al Congrés.

Si es prenen les forquetes més altes del bloc de la dreta, el PP superaria la majoria absoluta amb Vox (tots dos sumarien 179 escons). Els de Santiago Abascal figuren com a tercera força amb un suport del 13,8% i entre 35 i 39 actes. Sumant l'estimació més baixa del PP i Vox, el bloc de la dreta arribaria als 169, a set vots de la majoria absoluta.

La quarta posició seria per a Sumar, amb un percentatge de vot del 13% i entre 32 i 35 escons.