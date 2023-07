Arxiu - El president del PP, Alberto Núñez Feijóo (i) i el portaveu del Partit Popular al Senat, Javier Maroto (d), durant una sessió plenària al Senat, a 17 de maig de 2023, a Madrid (Espanya). El projecte de Llei pel Dret a l'Habitatge - Diego Radamés - Europa Press - Arxiu

Les primeres dades escrutades al Senat, amb tot just el 0,6%, atorguen la victòria al PP a la Cambra Alta, amb 97 parlamentaris dels 208 en joc, mentre que el PSOE obtindria un total de 59 senadors.

La tercera plaça és per a 'Esquerres per la Independència', que es quedaria amb 16 senadors segons aquesta primera dada escrutada, mentre que Junts obtindria vuit parlamentaris, pels sis del PNB i un Vox.

Cal tenir en compte que l'escrutini del Senat va per darrere del Congrés, ja que a les meses electorals primer es fa el recompte de les paperetes dels diputats i, posteriorment, es comptabilitza l'urna dels senadors.

Així mateix, cal destacar que en aquestes eleccions els ciutadans elegeixen 208 dels 265 senadors, ja que els 57 restants són per designació autonòmica dels Parlaments autonòmics. D'aquesta manera, el PP ja compta amb almenys 23 senadors, i per això necessitaria 110 parlamentaris electes per a la majoria absoluta, mentre que el PSOE, amb 19, en necessitaria 114.