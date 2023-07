Pedro Sánchez @ep

El recompte de les eleccions generals d'aquest diumenge, amb el 36,95% escrutat, manté el PSOE al capdavant amb 131 escons, seguit del PP amb 129 diputats.

La tercera plaça és per a Vox, amb 32 escons, mentre que la coalició Sumar figura amb 29 escons, en tots dos casos, per sota del seu resultat del 2019.

Això sí, amb aquest percentatge escrutat encara no hi havia dades ressenyables de la Comunitat de Madrid, el recompte del qual encara no arribava al 3%