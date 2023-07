Pedro Sánchez, l'etern supervivent, ha tornat a sortir triomfador d'una nit on estava en joc el seu cap. Els socialistes han aconseguit frenar el tsunami blau d'Alberto Núñez Feijóo que va arrasar les files socialistes a les eleccions municipals. La dreta no ha aconseguit sumar prou escons per poder disputar el Govern al PSOE. Els populars s'han quedat amb 136 escons, molt lluny dels 150 a què aspiraven, i amb els 33 escons de Vox i el possible suport d'UPN, que s'ha endut un escó, no podran assolir els 175 necessaris per arribar a la Moncloa.

Els socialistes han quedat amb 122 escons i el partit de Yolanda Díaz amb 31. Per tant, l'actual coalició de Govern ha obtingut 153 diputats. Tot i això, podrien tornar a recórrer als seus habituals suports parlamentaris per aconseguir arribar als 175. Si els socialistes aconseguissin el suport d'ERC, Bildu, PNB i BNG, es quedarien a tres escons de la majoria absoluta. Per tant, la clau de Govern per al PSOE estaria als 7 escons de Junts, que possiblement siguin els que posin requisits més durs per aconseguir el seu suport. Si Sánchez aconseguís l'abstenció dels de Laura Borràs i Jordi Turull , podria tornar a revalidar el Govern.

POCA DIFERÈNCIA EN VOTS ENTRE SOCIALISTES I POPULARS

Tot i que els populars han superat els socialistes en 14 escons, la diferència en vots ha estat molt escassa. Els d'Alberto Núñez Feijóo s'han endut el 32,33%, mentre que els de Pedro Sánchez s'han quedat un 32,16%. Aquesta gran diferència entre els vots i els escons rebuts s'explica perquè els populars han aconseguit endur-se els escons en circumscripcions petites, fent que el PSOE perdi molt de vot que no s'ha acabat traduint en diputats.

UNES NOVES ELECCIONS?

Aquest escenari, on els socialistes depenen de Junts per formar Govern i els populars no sumen amb les forces de dreta, podria llançar tot el país a una repetició electoral. Tot dependrà de com interpreti l'independentisme els resultats.

Si a les files d'ERC i Junts entenen el càstig electoral a Catalunya -on ha arrasat el PSC- com una desmobilització del vot independentista, possiblement demanin un preu alt a Pedro Sánchez per obtenir el seu suport a la investidura, o una simple abstenció. Per contra, els socialistes sempre els podran pressionar per anar a altres comicis on les forces independentistes catalanes es vegin encara més castigades.