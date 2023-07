Joan Garriga, Santiago Abascal i Ignacio Garriga en arribar a l'acte

El líder de Vox , Santiago Abascal , ha culpat directament el Partit Popular del fracàs de la suma de dretes a les eleccions generals d'aquest diumenge pel seu "blanquejament" del Govern de coalició liderat per Pedro Sánchez amb les ofertes al PSOE perquè governés la llista més votada o la proposta de pactes d'Estat.

En una compareixença a la seu nacional de Vox al carrer Bambú de Madrid a les dotze de la nit tocades, Abascal ha comparegut acompanyat de la plana major del seu partit reconeixent la "mala notícia" de l'escrutini electoral, que dóna a Sánchez la possibilitat de "bloquejar" una investidura o fins i tot governar "amb suport del comunisme".

En qualsevol cas, Abascal ha assenyalat directament a l'eufòria preelectoral del PP del resultat i la "desmobilització" dels seus potencials votants , parlant de la seva futura composició del Govern o votant en contra de les mocions de censura presentades per Vox aquesta legislatura. "Darrere d'això hi ha clarament el blanquejament del Govern socialista", ha denunciat.

El líder de Vox ha sortit a més al balcó per dirigir unes breus paraules (de menys de dos minuts de durada) al voltant de dos centenars de simpatitzants que havien acudit a la trucada per seguir l'escrutini. "Estem absolutament preparats tant per fer oposició com per a una repetició electoral", ha avançat, tot i que després ha dit que el més probable és la crida de nou a les urnes.

Si hi ha de nou eleccions, ha avançat que Vox "aixecarà les mateixes banderes" i "conviccions" que els han portat a mantenir-se com a tercera força política al Congrés i aconseguir més de tres milions de vots.

"Veig moltes celebracions a les seus dels altres partits, sembla que han guanyat tots" , ha dit Abascal a la resta de formacions polítiques dient que ell es dirigeix als espanyols "amb tota serietat i responsabilitat". El líder de Vox ha començat felicitant Feijóo com a candidat més votat, però amb crítica inclosa: "Ha guanyat les eleccions com volia ia més ho ha fet no depenent de Vox com també volia".

Amb això, ha preguntat al líder dels populars si mantindrà la seva oferta al PSOE perquè governi el partit més votat, que creu que "està darrere blanquejament dels quatre anys del Govern de Pedro Sánchez".

Abascal ha censurat les enquestes "clarament manipulades" publicades durant tota la campanya i que creu que han portat el PP a "vendre la pell de l'ós abans de caçar-la". Això, ha criticat, ha tingut la "desmobilització" com a "clara conseqüència"; sumat a les peticions al vot útil de "mitjans afins" al Partit Popular i la "demonització" de Vox.

Abascal ha al·ludit a "gairebé tots els mitjans públics i privats dels uns i dels altres": "Uns per impedir l'alternativa, que han tingut èxit, i altres perquè els seus amos governessin en solitari, que han fracassat i han fet fracassar la suma de l'alternativa".