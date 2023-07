El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , ha assegurat que li correspon intentar formar Govern i ha demanat que "ningú tingui la temptació de bloquejar" el Govern d'Espanya, en al·lusió expressa al candidat socialista i cap de l'Executiu, Pedro Sánchez . Tot i això, la celebració de la seva victòria no ha sortit com esperava.

El candidat del PP per a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo

"Li demano al partit que ha perdut les eleccions perquè ha estat superat pel PP, li demano al PSOE expressament ia la resta de les forces polítiques que no bloquegin el Govern d'Espanya una vegada més", ha proclamat des del balcó de Gènova, acompanyat pels membres del comitè de direcció, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i

Feijóo ha recalcat que a ell li correspon "intentar-ho" perquè el PP és l'"opció alternativa" , després d'haver tret 136 escons, davant dels 122 del PSOE. "És el que ha passat sempre. Tots els candidats més votats a Espanya han governant", ha proclamat, per afegir que no hi ha "cap candidat" que hagi governat després de perdre els comicis.

A més, ha dit que se sent "molt orgullós" perquè fa un any i mig, després de la guerra interna que va enfrontar Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso, semblava "impossible". "Hem aconseguit vuit milions de vots, tres milions de vots més que a les últimes eleccions", ha manifestat.

El líder del PP ha insistit que la seva obligació és que no s'obri un període d'"incertesa". "Tant de bo totes les forces polítiques siguin responsables com el PP. Demà toca treballar perquè Espanya no es bloquegi i ho farem", ha emfatitzat.

CRITS DE "PRESIDENT" PERÒ TAMBÉ "AJÚS, AJÚS"



Feijóo ha sortit al balcó de la seu del PP passada la mitjanit per agrair la confiança. Centenars de persones l'escoltaven en directe al carrer Gènova, on ha regnat el silenci bona part de la nit al veure que els populars no aconseguien l'esperada "majoria suficient" que havia demanat Feijóo en campanya. Mentre parlava Feijóo s'han sentit crits de 'president, president' però també “Ayuso, Ayuso”.

Abans d'aquesta compareixença, fonts del PP han avançat que Feijóo reivindicaria el seu dret a formar govern en guanyar les eleccions generals amb 136 escons i, per tant, demanarà que se'n permeti la investidura.

En concret, amb el 98,75% escrutat, el PP ha aconseguit 136 escons (32,96% dels vots), 47 diputats més que els que va aconseguir el partit a les generals de novembre del 2019. Per la seva banda, el PSOE se situa com a segona força amb 32% on Pedro Sánchez ha proclamat que el "bloc involucionista" del PP i Vox "han fracassat".