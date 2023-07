La vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, intervé durant un míting de Sumar-En Comú Podem, el 20 de juliol de 2023, a Girona, Catalunya (Espanya).

La líder de Sumar , Yolanda Díaz , ha avançat que a partir d'aquest dilluns mantindrà diàleg amb totes les "forces progressistes i democràtiques" del país per garantir un govern alternativa a la dreta.

"L'esperança va vèncer la por (...) Avui Espanya i Europa respiren millor" , ha manifestat en una compareixença davant dels mitjans per proclamar que el bloc progressista guanya el de la dreta.

Flanquejada pels principals dirigents dels partits que conformen la coalició, a les quals ha donat les gràcies, ha promès que "governaran millor" la legislatura següent, eixamplant drets per a la ciutadania.

Durant la seva intervenció , ha rememorat que ja van dir en campanya que la dreta anava amb un "relat" que guanyarien les eleccions i precisament Sumar ha canviat aquest guió i fer possible canviar la vida de la gent. "El guió del 23J ho han escrit democràticament els espanyols", ha conclòs.

Visiblement emocionada, Díaz ha destacat que Sumar té poc temps de vida i ha volgut mostrar la seva gratitud a tots els que van confiar des de l'inici al seu projecte, així com als simpatitzants que s'han sumat després.

MIRAR EL FUTUR AMB "OPTIMISME"



A ells ia la ciutadania ha destacat que "no es distrauran" i, a partir d'ara, continuaran treballant per "omplir" els anhels de la població, corregir les "insuficiències" que pateix la societat i mirar amb "optimisme" el futur per tenir un país i una democràcia més "robusta".

De fet, ha recalcat que hi havia gent preocupada davant la possibilitat que PP i Vox aconseguissin majoria suficient per governar i, després del resultat del 23J, la població "dormirà més tranquil·la".

D'aquesta manera, ha expressat el seu compromís amb vista a ampliar els drets de les dones, de les persones LGTBi i disposar de "més sanitat i educació pública". "D'això va la política i ho continuarem fent amb més força a partir de demà", ha finalitzat Díaz.

Díaz ha realitzat aquestes declaracions flanquejada per destacats dirigents dels partits integrats en aquest front ampli com la secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, líder de Más Madrid, Mónica García, i el coordinador federal d'IU i titular de Consum, Alberto Garzón.

A més, hi havia la secretària d'Organització de Podem, Lilith Verstrynge, la portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament de la capital, Rita Maestre, el coportaveu d'Equo, Florent Marcellesi, i els portaveus de la candidatura de Sumar Ernest Urtasun, Alejandra Jacinto, Nacho Álvarez i la coordinadora del programa de la candidatura.

La sensació d'eufòria s'ha apoderat de la caserna general de Sumar, amb crits i aplaudiments constants a Díaz. De fet, la vicepresident segona ha saludat els simpatitzants que s'han concentrat a l''Espai Larra' per recolzar-la.