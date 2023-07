Ponsatía ha assegurat estar a la capital catalana / @EP

L'exconsellera i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí , ha explicat que ha tornat a Barcelona i que aquest dilluns al matí ha passejat per la capital catalana: “ Mentre seguim aquí, Catalunya continuarà dempeus”.

Ho ha dit en un tuit recollit per Europa Press, després que l'independentisme hagi perdut nou diputats al Congrés a les eleccions generals d'aquest diumenge.

“ Aprofitant la fresca del matí he fet una passejada fins a la Casa Vicenç. Mentre seguim aquí, Catalunya continuarà dempeus. Bon dia, Barcelona! ”, resa el tuit.

L'instructor del 'procés', el magistrat Pablo Llarena, va dictar al juliol una ordre de detenció nacional contra Ponsatí en considerar que l'exconsellera va desatendre " voluntàriament i injustificadament" la seva obligació de comparèixer davant el Tribunal Suprem (TS) a l'abril.

La també eurodiputada està processada per desobendiència després de la reforma penal que va derogar la sedició i va modificar la malversació, un delicte per al qual no es pot dictar una euroordre en contra, al no estar castigat amb pena de presó.