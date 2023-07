Els Mossos d'Esquadra detenen Clara Ponsatí / @EP

L'eurodiputada de Junts i exconsellera, Clara Ponsatí, ha dit que ha "tornat a ser detinguda il·legalment a Barcelona " en un tuit d'aquest dilluns de les 11.48 hores recollit per Europa Press.

Aquest mateix dilluns ha publicat un altre apunt de Twitter en què ha explicat que ha tornat a Barcelona i que ha passejat per la capital catalana: “ Mentre seguim aquí, Catalunya continuarà dempeus”.

L'instructor del 'procés', el magistrat Pablo Llarena , va dictar al juliol una ordre de detenció nacional contra Ponsatí, contra qui no hi cap una euroordre en estar processada únicament per desobediència.