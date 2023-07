L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont / @EP

Aquest dilluns la Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat a l'instructor del cas del procés, Pablo Llarena, que emeti una ordre de cerca i captura internacional contra Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat. A més, s'ha sol·licitat que s'emeti una nova euroordre després que la Justícia europea li retirés la immunitat.

Els fiscals de l'1 d'octubre defensen en el seu escrit cap a Llarena que "la retirada de la immunitat pel Parlament Europeu ha estat confirmada en sentència dictada pel Tribunal General de la Unió Europea, de manera que tenint en compte la seva situació personal -fugit de la justícia i en rebel·lia- resulta procedent emetre novament ordres de detenció internacionals i europees" 23", segons recull El Mundo.

Els fiscals de Sala sol·liciten, per tant, que l'instructor ordeni novament la cerca i la captura, així com l'ingrés a la presó de Carles Puigdemont. A més, demanen que s'emeti una ordre de cerca i captura internacional, en cas que sigui necessari per tramitar la sol·licitud d'extradició. També es requereix una ordre europea de detenció i entrega per als processats Carles Puigdemont i Antoni Comyn, pels fets i delictes en què puguin estar involucrats segons el que estableix la interlocutòria de data 12 de gener de 2023.

El Ministeri Públic sosté que, malgrat que Puigdemont ha anunciat la intenció d'apel·lar la sentència del TGUE davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aquest recurs no té efectes suspensius sobre la decisió que li retira la immunitat.