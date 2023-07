Carles Puigdemont i Clara Ponsatí

L'endemà de les eleccions generals del 23 de juliol està sent molt mogut, com a mínim pel que fa a política catalana. D'una banda, Barcelona ha clarejat amb el retorn de Clara Ponsatí, l'exconsellera i eurodiputada de Junts, cosa que li ha valgut per collir una segona detenció des de començament d'any per part dels Mossos.

Ponsatí havia penjat un tuit en què afirmava que estava aprofitant "la fresca del matí" en una volta "fins a la casa Vicenç. Mentre seguim aquí, Catalunya continuarà dempeus. Bon dia, Barcelona!", exclamava l'exconsellera.

En una acció que ha estat considerada com un desafiament al jutge Pablo Llarena , instructor del 'Proces', per la qual cosa finalment ha acabat sent detinguda, tal com ha informat ella al seu propi Twitter.

L'instructor del 'procés', el magistrat Pablo Llarena , va dictar al juliol una ordre de detenció nacional contra Ponsatí, contra qui no hi cap una euroordre en estar processada únicament per desobediència.

ORDRE DE BUSCA I CAPTURA INTERNACIONAL CONTRA CARLES PUIGDEMONT

D'altra banda, la Fiscalia del Tribunal Suprem ha sol·licitat a Llarena que emeti una ordre de cerca i captura internacional contra Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat. A més, s'ha sol·licitat que s'emeti una nova euroordre després que la Justícia europea li retirés la immunitat .



Els fiscals del 'procés' han fet aquest pas després que el Tribunal General de la UE (TGUE) aixequés el 5 de juliol la immunitat de què gaudien cautelarment tots dos eurodiputats, donant via lliure així al Tribunal Suprem (TS) per reactivar les euroordres.

A més de les euroordres, Fiscalia ha sol·licitat que s'emeti ordre de cerca i captura internacional contra tots dos per si calgués tramitar sol·licitud d'extradició.