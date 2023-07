L'exconsellera d'Educació de la Generalitat, Clara Ponsatí / @EP

L'exconsellera i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí , ha sortit en llibertat a les 14.49 hores de la Ciutat de la Justícia de Barcelona després de rebutjar declarar en ser detinguda aquest dilluns per l'ordre de cerca i captura que tenia pendent per la seva participació a l'1-O.

A preguntes dels periodistes en sortir de la Ciutat de la Justícia, on ha estat prop de tres hores, Ponsatí ha explicat que, per recomanació del seu advocat, no ha contestat les preguntes que l'instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha remès al jutge de guàrdia a Barcelona.

Ponsatí ha estat rebuda per unes quinze persones --una d'elles portava una estelada--, en què es trobaven Aleix Sarri (Junts), el diputat de la CUP al Parlament Carles Riera i la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, i Ponsatí ha marxat després en taxi.