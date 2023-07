La portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras / @EP

L' independentisme ha perdut 9 diputats a Catalunya a les eleccions generals d'aquest passat diumenge 23 de juliol, on van obtenir 14 escons en total respecte a les del 10 de novembre del 2019, quan ERC, Junts i la CUP van sumar gairebé el doble, 23.

ERC i Junts han aconseguit aquest diumenge set diputats --sis i un menys, respectivament--, i la CUP s'ha quedat sense representació al Congrés, quan fa quatre anys va aconseguir dos escons.

En concret, els republicans han obtingut 462.662 vots (el 13,16%) --9,4 punts percentuals menys--, i Junts també ha perdut suports (2,50 punts percentuals) amb 392.544 vots i l'11,17% dels suports. La CUP, que el 10N va aconseguir 246.971 vots (el 6,37% del total), ara ha registrat 98.751 vots --3,56 punts percentuals menys--, de manera que no ha aconseguit representació a cap de les quatre províncies catalanes.

COM S'EXPLICA AQUEST DESCENS?

Aquest descens de vot independentista s'explica per diversos motius clars, i per això cal estirar hemeroteca i mirar enrere. El 2019, l'independentisme es trobava en un moment àlgid després de la sentència dels líders de l'1-O. Els ànims estaven encesos, amb protestes que van col·lapsar la ciutat en nits que van arribar a saldar-se amb més de 100 ferits i 50 detinguts a Barcelona. Aquesta indignació es va traslladar a les urnes, sens dubte.

Tot i això, el 22 de juny passat el Govern del PSOE i Unides Podem va indultar els líders del moviment independentistes que portaven 1.328 dies a la presó. Pedro Sánchez va saber manejar aquesta 'patata calenta' i reconduir una situació que feia molt de temps que estava encallada a la societat catalana.

A més que s'han apaivagat les aigües a la confrontació a Catalunya i Espanya, la societat catalana, fins i tot molts independentistes que no es van sumar a l'anomenada multitudinària a l'abstenció, van preferir cedir el vot a la formació socialista com a forma de frenar l'avenç de la dreta i la ultradreta.

La qüestió independentista continua sent una idea hipotètica que voleteja en l'aire de cada vegada menys persones, però el problema més immediat per a elles era la possibilitat real que aspectes com la llengua o la cultura catalana es veiessin danyats per l'acció de Vox si entrava al govern. Per tant, el vot independentista va passar a ser un vot útil contra el bloc de dretes.

L'INDEPENDENTISME TÉ LA CLAU D'UN NOU GOVERN

Tot i l'espai que han perdut ERC i Junts, el seu pes és determinant al Congrés, ja que són imprescindibles perquè l'esquerra es mantingui al Palau de la Moncloa, en dependre PSOE i Sumar dels seus suports a la investidura per revalidar el Govern de coalició dels últims quatre anys de Pedro Sánchez amb Unides Podem.

Després d'aquestes eleccions, ERC deixarà de ser la força independentista amb més escons al Congrés, en haver empatat a 7, davant dels 13 que va obtenir el 2019, amb Junts. ERC el que sí que segueix és com a primera força independentista en vots a Catalunya, amb 462.000 (412.000 menys), pels 392.000 de Junts , que es deixa al camí un diputat i 137.000 sufragis. D'aquesta manera, els independentistes catalans veuen reduïda la seva presència a la Cambra Baixa, ja que dels 23 diputats del 2019 passen ara a 14: entre ells en queden enrere dos de la CUP, que surt del Congrés després d'irrompre per primera vegada a les anteriors generals.

I la pèrdua de vots i d'escons es reflecteix, per tant, en el percentatge de suport als tres partits favorables a la independència de Catalunya, que del 42,6% del 2019 baixen al 27,1%